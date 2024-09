Serie B: il Pisa piega la Salernitana ed è da solo in vetta, ok Sudtirol e Sassuolo. Male la Samp

SERIE B

Inzaghi trionfa 3-2 in trasferta e vola in testa, 3-1 per gli altoatesini con la Reggiana: 2-0 dei neroverdi in casa della Carrarese, Sottil ko a Cosenza

© Pisa X Si completa il quadro del quinto turno di Serie B: il Pisa cala il tris in trasferta con il 3-2 sulla Salernitana e vola in vetta in solitaria a 11 punti (a +2 sulle inseguitrici). Vittoria importante per il Sudtirol, che si impone per 3-1 in casa della Reggiana. Bene anche il Sassuolo, che sul campo della Carrarese vince 2-0 con le reti di Mulattieri e Thorsvedt. Male invece ancora la nuova Samp di Sottil, sconfitta 2-1 a Cosenza.

SALERNITANA-PISA 2-3

Spariglia tutte le carte il Pisa, che al termine della quinta giornata si prende la vetta solitaria trionfando 3-2 in casa della Salernitana. Doccia fredda per i padroni di casa in avvio, con la squadra di Pippo Inzaghi che colpisce dopo due minuti: Giovanni Bonfanti apparecchia per il sinistro vincente di Nicholas Bonfanti, che vale l’1-0 immediato. I campani provano subito a reagire, e al quarto d’ora di gioco arriva il pareggio: sugli sviluppi di un corner arriva la zampata vincente di Tongya, per riportare l’incontro in equilibrio. I granata, galvanizzati dall’1-1, spostano l’inerzia del match dalla loro parte, per provare a completare la rimonta. Nel miglior momento della squadra di Martuscello però gli ospiti riescono a rimettere il muso in avanti: calcio di rigore fischiato al 49’ al Pisa, con Bonfanti che firma la sua personale doppietta battendo Sepe e insaccando il 2-1 (risultato con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi). Nel secondo tempo i nerazzurri provano a chiudere il match, e poco dopo l’ora di gioco calano il tris: al 62’ Tramoni si accentra sul destro e fa partire la botta da fuori area su cui Sepe non può nulla, siglando il 3-1. In pieno recupero, al 95’, Simy su rigore accorcia le distanze, quando però è ormai troppo tardi. Vince il Pisa 3-2 e sale a quota 11, da solo in testa alla classifica. Resta invece ferma a 6 la Salernitana, in quattordicesima posizione.

REGGIANA-SUDTIROL 1-3

Il Sudtirol cala il tris: 3-1 in casa della Reggiana e vetta del Campionato insieme a Brescia e Spezia. Gli emiliani vengono sorpresi in avvio, con gli ospiti che stappano la partita al settimo minuto di gioco: buon lavoro di Tait al limite dell’area, che allarga sulla destra e trova il diagonale vincente di Molina. Gli uomini di Viali provano subito a reagire, e verso la mezzora riportano l’incontro in equilibrio: assist di Stulac su corner e conclusione al volo di destro di Portanova, per l’1-1. Nel miglior momento dei padroni di casa, a cinque minuti dall’intervallo, gli altoatesini colpiscono di nuovo, riportandosi in avanti al 40’ con Arrigoni. Nella ripresa i granata cercano di premere sull’acceleratore alla ricerca del pareggio, ma al 78’ arriva il colpo del ko da pare della squadra ospite: Merkaj tocca quanto basta per innescare Praszelik, che con il destro trafigge Bardi per il 3-1 finale. Il Sudtirol sale a 9 punti in classifica e vola in testa con Brescia e Spezia, resta invece bloccata a 7 punti la Reggiana.

CARRARESE-SASSUOLO 0-2

Si avvicina alla vetta il Sassuolo, corsaro per 2-0 in casa della Carrarese. I padroni di casa provano subito a premere forte in avvio, ma con il passare dei minuti gli uomini di Fabio Grosso prendono sempre più confidenza e spostano l’inerzia dalla loro parte. I neroverdi spingono soprattutto sulla sinistra sull’asse Doig-Laurienté, ma l’attaccante esterno francese non riesce ad incidere. I primi quarantacinque minuti tramontano a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa gli emiliani vanno a un passo dall’1-0, al 51’ con la doppia occasione targata Mulattieri e Laurienté. Il vantaggio degli ospiti è nell’aria, e la squadra di Reggio Emilia riesce a sbloccare il risultato al 77’: Volpato apparecchia per Mulattieri, che con il diagonale destro batte Bleve e sigla l’1-0. I toscani nel finale si sbilanciano in avanti alla ricerca del pari, ma vengono puniti al 94’ dal raddoppio di Thorsvedt, che vale il 2-0 finale. Vince il Sassuolo e sale a 8 punti in classifica, ferma a 3 (e attualmente in zona retrocessione) la Carrarese.

COSENZA-SAMPDORIA 2-1

Crolla ancora la Sampdoria, sconfitta 2-1 sul campo del Cosenza. La squadra di Alvini comincia molto bene, e dopo otto minuti è già avanti di un gol: azione sviluppata sulla destra, che porta a un cross dentro l’area e alla conclusione vincente di sinistro di D’Orazio. Dopo la rete incassata i blucerchiati non riescono a reagire, con i padroni di casa che gestiscono e si spingono spesso in avanti alla ricerca del raddoppio. La prima frazione di gioco termina senza ulteriori sussulti, sul punteggio di 1-0. La squadra di Sottil risponde al rientro in campo dopo l’intervallo, con Ioannou che riceve da Venuti e scarica in porta il destro vincente dell’1-1 al 48’. La gioia dei liguri è però apparente, perché tre minuti più tardi Strizzolo riporta i rossoblù in avanti con un gran gol da fuori area. Al 60’ Coda pareggia nuovamente i conti, ma la sua rete viene annullata dopo controllo al Var. Gli uomini di Sottil cercano in tutti i modi di portare a casa almeno il pari nel finale, senza però riuscirci. Con questa vittoria il Cosenza sale a 4 punti in classifica, staccandosi dall’ultima posizione che ora è occupata proprio dalla Samp, ferma a 2.

