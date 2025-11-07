Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
DODICESIMA GIORNATA

Serie B, Spezia-Bari 1-1: Donadoni esordisce con un pari

Gytkjaer porta avanti i pugliesi, Kouda risponde e poi viene espulso

07 Nov 2025 - 22:36
© Getty Images

© Getty Images

Nell’anticipo del dodicesimo turno di Serie B lo Spezia del nuovo allenatore Roberto Donadoni strappa un punto, 1-1 contro il Bari. I pugliesi stappano la partita al 7’ con l’incornata di Gytkjaer, poi nel giro di sei minuti Kouda prima pareggia i conti (36’) e poi si fa espellere per doppio cartellino giallo (42’). Nella ripresa gli ospiti spingono ma i liguri resistono, facendosi anche vedere in attacco. Esordio agrodolce per Donadoni.

LA PARTITA
Inizia con un pareggio l’avventura di Roberto Donadoni sulla panchina dello Spezia, 1-1 contro il Bari. I liguri provano subito a premere sull’acceleratore, ma a passare in vantaggio un po’ a sorpresa sono i pugliesi al 7’: corner perfetto di Verreth per il colpo di testa vincente di Gytkjaer, che fa 1-0. La reazione dei padroni di casa è immediata, ma per il pareggio i bianconeri devono aspettare il 36’: azione avviata da Di Serio, on Vlahovic che apparecchia per l’1-1 di Kouda. Nell’esultare però, per provare con veemenza a prendere velocemente il pallone al portiere Cerofolini, viene ammonito, e sei minuti più tardi arriva l’episodio che compromette la gara ai bianconeri: brutta entrata proprio di Kouda e secondo cartellino giallo, con lo Spezia che resta in dieci di fatto per tutto il secondo tempo. Gli uomini di Caserta nella ripresa cercano subito di sfruttare l’uomo in più, ma rischiano anche con Vlahovic che impegna Cerofolini al 72’. Nel finale parte l’assalto pugliese, con tanti corner battuti nei dieci minuti di recupero assegnati. Al 100’ Nikolaou si divora il gol partita da due passi, con l’incontro che termina in pareggio. Con questo 1-1 lo Spezia sale a 8 punti, tocca quota 13 il Bari: esordio a due facce per Donadoni.

serie b
spezia
donadoni

Ultimi video

01:33
Nuovo ruolo per Koop

La Juve scopre il nuovo Koopmeiners

01:43
DICH DE ROSSI 7/11 DICH

De Rossi: "Ho questa occasione con una squadra che è una grande"

02:35
DICH VANOLI FIORENTINA 7/11 DICH

Vanoli: "Dobbiamo essere bravi a resettarci, oggi inizia un'altra battaglia"

00:50
MCH ALL FIORENTINA VANOLI

Fiorentina: il primo allenamento di Vanoli

00:58
ALLEGRI E DOMANDA PELLEGATTI DICH

La domanda di Pellegatti manda in confusione Allegri: "PPDA? Faccio fatica coi numeri..."

01:15
MCH ARRIVI CDA JUVENTUS Comolli Chiellini Ferrero Scanavino Modesto MCH

Lo stato maggiore della Juve al Cda bianconero

00:28
MCH FRANCESCO GARINO TETHER JUVENTUS MCH

Tether entra nel Cda della Juve con Francesco Guarino

02:49
DICH CUESTA PRE MILAN DICH

Cuesta: "Non firmo per il pari"

02:16
Football Business Forum

Football Business Forum

01:51
DICH VAN DER SAR DICH

Van Der Sar: "Koopmeiners? Serve tempo, ma è stato un dei più forti centrocampisti in Italia"

01:36
Le magie di Samardzic

Atalanta, le magie di Samardzic

01:32
Sarri contro l'Inter

Sarri contro l'Inter: il bilancio è in positivo

01:43
Inter, segnano tutti

Inter, segnano tutti: Chivu ha una cooperativa del gol

01:57
I nuovi del Napoli

I nuovi del Napoli: luci e ombre

01:09
Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

01:33
Nuovo ruolo per Koop

La Juve scopre il nuovo Koopmeiners

I più visti di Serie B

Cinque anni dopo, riecco Donadoni: la sfida dello Spezia per rimettersi in gioco

Donadoni si presenta: "Non cerco il facile, volevo una sfida come lo Spezia"

Palermo, la quarta maglia per i 125 anni del club arriva dal passato

Il Modena resta in vetta, il Monza resta in scia. Crolla la Samp

Serie B, il calendario della stagione 2021/2022

Il Frosinone aggancia la vetta. Il Palermo si rialza: 5-0. Avellino ok

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:32
Ultras Milan: 15 minuti di sciopero del tifo a Parma
23:22
Nicola: "C'è rabbia ma questa sconfitta ci farà bene"
23:14
Gilardino: "Questa vittoria è un regalo per giocatori e tifosi, il mio Pisa ha voglia di migliorarsi"
22:48
Portogallo, i convocati di Martinez: ci sono Leao e Conceiçao
21:52
De Rossi torna calciatore in EA Sports FC 26