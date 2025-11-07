Serie B, Spezia-Bari 1-1: Donadoni esordisce con un pari

LA PARTITA

Inizia con un pareggio l’avventura di Roberto Donadoni sulla panchina dello Spezia, 1-1 contro il Bari. I liguri provano subito a premere sull’acceleratore, ma a passare in vantaggio un po’ a sorpresa sono i pugliesi al 7’: corner perfetto di Verreth per il colpo di testa vincente di Gytkjaer, che fa 1-0. La reazione dei padroni di casa è immediata, ma per il pareggio i bianconeri devono aspettare il 36’: azione avviata da Di Serio, on Vlahovic che apparecchia per l’1-1 di Kouda. Nell’esultare però, per provare con veemenza a prendere velocemente il pallone al portiere Cerofolini, viene ammonito, e sei minuti più tardi arriva l’episodio che compromette la gara ai bianconeri: brutta entrata proprio di Kouda e secondo cartellino giallo, con lo Spezia che resta in dieci di fatto per tutto il secondo tempo. Gli uomini di Caserta nella ripresa cercano subito di sfruttare l’uomo in più, ma rischiano anche con Vlahovic che impegna Cerofolini al 72’. Nel finale parte l’assalto pugliese, con tanti corner battuti nei dieci minuti di recupero assegnati. Al 100’ Nikolaou si divora il gol partita da due passi, con l’incontro che termina in pareggio. Con questo 1-1 lo Spezia sale a 8 punti, tocca quota 13 il Bari: esordio a due facce per Donadoni.