Serie B: solo un pari per il Bari, l’Ascoli rimonta da 2-0 a 2-2

SERIE B

I biancorossi vanno avanti con Sibilli ed Edjouma ma vengono ripresi dalla doppietta di Pedro Mendes

ASCOLI-BARI 2-2

Grande rimonta per l’Ascoli, da 2-0 a 2-2 tra le mura casalinghe contro il Bari. In avvio i biancorossi impongono subito il proprio ritmo alla gara, spingendo forte in avanti e facendosi vedere più volte nella metà campo marchigiana. Al 9’ gli ospiti stappano la partita, con il calcio di rigore guadagnato da Edjouma e trasformato da Sibilli: Viviano intuisce, tocca il pallone ma non riesce a impedire il gol. Undici minuti più tardi arriva anche il raddoppio dei pugliesi: discesa di Kallon che apparecchia al limite dell’area proprio per Edjouma, che firma il 2-0 con un destro preciso di prima intenzione. I bianconeri non riescono a reagire, e il primo tempo si chiude con il Bari avanti di due lunghezze. Nella ripresa la squadra di Castori scende in campo con tutt’altro piglio, e al 72’ riesce ad accorciare le distanze: Pedro Mendes batte Brenno dal dischetto per il 2-1. Sette minuti più tardi l’Ascoli riesce a pareggiarla, con Pedro Mendes che trova il tap-in vincente e fa 2-2 a dieci minuti più recupero alla fine. Nei minuti conclusivi la squadra di Pasquale Marino prova a vincerla, ma al triplice fischio il tabellino recita 2-2. Il Bari sale a 27 punti, in decima posizione, fallendo l’aggancio all’ottavo posto, valido per i play-off. Tocca quota 19 l’Ascoli, diciottesimo e a -4 dalla zona salvezza.