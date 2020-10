Serie B: secondo pareggio per il Pisa, 1-1 con la Cremonese

SERIE B

Secondo pareggio in due partite di Serie B per il Pisa, che non va oltre l’1-1 in casa con la Cremonese, che ottiene invece il suo primo punto in campionato. Succede tutto nel primo tempo: apre Vido dopo 7’ con un destro a giro che supera Volpe, i grigiorossi pareggiano con Buonaiuto, che entra al posto di Pinato e segna su calcio di punizione al 41’. Nella ripresa, i nerazzurri si vedono annullare un gol per fuorigioco di Masucci.

