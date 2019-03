Serie B: Scognamiglio risponde a Tutino, 1-1 tra Pescara e Cosenza

15/03/2019

Finisce 1-1 la sfida dello Stadio Adriatico tra Pescara e Cosenza. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, i calabresi sbloccano il risultato al 54’ con Tutino, abile ad approfittare di una corta respinta di Fiorillo; ma il vantaggio dura appena 4 minuti, perché Scognamiglio sfrutta perfettamente la punizione di Memushaj per il definitivo 1-1. Occasione persa per gli abruzzesi per scavalcare Palermo e Verona in seconda posizione.