Serie B: scatto in vetta del Benevento, sogna il Pordenone ora secondo

SERIE B

Nella 13esima giornata di Serie B un rigore di Viola e Improta regalano la vittoria per 2-0 al Benevento sul Crotone. Giallorossi a +6 sul Pordenone, secondo grazie al 3-0 rifilato al Perugia con Gavazzi, Ciurria e Mazzocco. La Juve Stabia si prende 2-0 il derby contro la Salernitana, in fondo alla classifica colpo del Trapani 2-1 a Livorno con doppio Pettinari. Muzzi alla prima con l’Empoli viene ripreso nel finale dal Venezia (1-1).

BENEVENTO-CROTONE 2-0

Sfida diretta di altissima classifica al Vigorito, con il Benevento di Pippo Inzaghi che si porta in vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Viola all’11’ dopo un ottimo avvio di partita in cui i giallorossi colpiscono anche una traversa con un colpo di testa di Insigne deviato. Crotone che esce alla distanza e crea diversi grattacapi ai padroni di casa, su tutti un’occasione che capita a Crociata in area. Ospiti che continuano a provarci anche nella ripresa, ma senza trovare il modo di impensierire davvero il Benevento che anzi nel finale prima sfiora il raddoppio con Coda, poi si assicura la vittoria con il sinistro da fuori di Improta al 94’. Benevento che consolida il primato in classifica, Crotone scavalcato al secondo posto dal Pordenone.

PORDENONE-PERUGIA 3-0

Campo pesante e due squadre a cui non manca la fisicità, entrambe però riescono a creare un paio di situazioni a testa, su tutte il colpo di testa di Pobega che colpisce la traversa e manda a centimetri dal vantaggio il Pordenone. Obiettivo raggiunto al 55’ grazie a Gavazzi che converge e lascia andare il destro, palo interno e rete che si muove, e scena che si ripete al 62’ quando Ciurria incrocia bene all’angolo con il sinistro. Chiude i conti in ripartenza Mazzocco all’87’ che regala il tris alla neopromossa e un incredibile secondo posto in classifica a 6 punti di distanza dal Benevento di Pippo Inzaghi.

JUVE STABIA-SALERNITANA 2-0

Padroni di casa subito avanti nel derby con Cisse che al 7’ viene mandato in profondità, resiste con il fisico e infila tra le gambe del portiere. Salernitana che va vicina al pareggio con la strana traiettoria di Akpa Apro che colpisce il palo, prima che i padroni di casa colpiscano una traversa sull’acrobazia tentata da Tonucci. Ripresa in cui non succede moltissimo, il brivido più grande lo regala Micai che si fa sfuggire tutto solo il pallone dalle mani prima di recuperarlo subito prima della linea di porta. Salernitana che nel finale rimane in 10 per il rosso a Migliorini all’84’ per proteste e poi incassa il secondo gol al 96’ con Canotto, uno degli ex di giornata. Per Ventura è la quarta sconfitta filata in trasferta.

LIVORNO-TRAPANI 1-2

Sfida da non sbagliare per entrambe sotto una pioggia che non diminuisce mai. Marsura di testa trova una parata sensazionale di Carnesecchi, Trapani, con Biabiany all’esordio, che poi migliora con il passare dei minuti fino a trovare il vantaggio con la girata in area di Pettinari al 35’. L’attaccante dei siciliani non ha ancora finito e prima dell’intervallo ribatte in porta al 45’ sulla respinta non perfetta di Zima, con il Picchi che inizia a contestare il Livorno che però al rientro in campo accorcia subito al 48’ con Mazzeo che infila sotto la traversa. Toscani che ci credono e spingono con forza alla ricerca almeno del pareggio, Raicevic va vicino a trovarlo in un paio di occasioni, imitato purtroppo per il Livorno da Pallecchi nel finale. Trapani che resiste e ottiene tre punti importanti che gli permettono di agganciare proprio il Livorno all’ultimo posto della classifica.

EMPOLI-VENEZIA 1-1

Maltempo anche a Empoli dove Muzzi è in tribuna alla prima da tecnico dei toscani perché squalificato, ma deve aspettare solo 5’ per vedere la sua nuova squadra andare in vantaggio: Balkovec va lungo alla ricerca delle punte, La Gumina lascia scorrere per Mancuso che colpisce in qualche modo sulla corsa. Traiettoria che scivola sul campo bagnato e dopo diversi rimbalzi si infila nella porta del Venezia quasi in maniera beffarda. Venezia che però reagisce subito e bene, ma prima spreca con Di Mariano una grande occasione dentro l’area toscana, poi prende il palo con una bella giocata in area di Vacca, imitato nella cattiva sorte poco dopo da Suciu. Empoli che torna improvviso a essere pericoloso in avanti, ma Lezzerini chiude sul tentativo in area di La Gumina. Ripresa molto meno vivace, il Venezia ha sempre il pallone tra i piedi, l’Empoli difende con ordine e ostinazione il vantaggio senza concedere occasioni importanti. Nel finale però Veseli tocca di mano in area sul tentativo di sponda di Maleh e arriva così il rigore per il Venezia. Aramu spiazza Brignoli e scrive il pareggio all’86’. Finisce così con un punto che probabilmente soddisfa di più il Venezia, mentre l’Empoli allunga a sette la propria striscia di gare senza vittorie.