Serie B: cambio al vertice, il Pisa crolla e il Sassuolo lo scavalca. Frena il Cesena

JUVE STABIA-BRESCIA 0-0

Nessuna rete e tante emozioni tra la Juve Stabia e il Brescia, in una sfida che si chiude con un non scontato 0-0. I campani rischiano su Borrelli in avvio e restano in dieci al 15' per il rosso a Varnier, ma non si scompongono: Pierobon e Fortini vanno vicinissimi alla rete, vespe propositive anche in dieci. Adorante e Piscopo vanno a loro volta vicinissimi alla rete ed è proprio la Juve Stabia a fornire l'impressione migliore sino ai minuti finali. Qui si rivede il Brescia, ma Thiam è decisivo su Nuamah e blinda lo 0-0-. Punto d'oro sia per le rondinelle che per la Juve Stabia: squadre appaiate a quota 18 punti e in zona-playoff.