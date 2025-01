Serie B: tris della Cremonese, la Salernitana passa al 100’. Pareggia il Bari

Reduci entrambi da un k.o., Modena e Frosinone scendono in campo al Braglia in una partita che può valere il riavvicinamento alla zona playoff per i Canarini e un balzo in avanti in quella playout per i ciociari. I primi a sfiorare il gol sono i padroni di casa al 25’, quando è il palo a salvare Cerofolini sulla conclusione da fuori area di Battistella. Passano un paio di minuti e il Frosinone si ritrova anche in dieci: Oyono viene infatti espulso per un brutto fallo su Magnino a centrocampo (piede a martello). Il Modena approfitta allora dalla superiorità numerica e al 43’ passa avanti: a segnare è Palumbo, con un perfetto mancino che non lascia scampo a Cerofolini. È un colpo durissimo per il Frosinone, che trova però improvvisamente la forza per pareggiare al 55’: passaggio illuminante di Ambrosino e stoccata vincente di Darboe, proprio nel momento in cui i Canarini sembravano in totale controllo. L’1-1 regge fino al triplice fischio e porta il Modena a quota 26 punti. A 21 sale invece il Frosinone.