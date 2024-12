Serie B: Salernitana-Brescia finisce senza gol

Poche emozioni nell'anticipo del diciottesimo e penultimo turno del girone d'andata in Serie B: la Salernitana pareggia 0-0 col Brescia e chiude le due gare interne di fila con un solo punto, mentre le Rondinelle non tornano alla vittoria. E all'Arechi il copione sembra scritto, perché le occasioni mancano. Adorni, per gli ospiti, è il primo a rendersi pericoloso, poi sono Braaf e Ghiglione, innescati da un Simy in serata da assist-man, a provare a impensierire Lezzerini, senza tuttavia trovare la porta. Nella ripresa, è ancora Braaf a testare l'attenzione del portiere del Brescia, poi ecco le sostituzioni: Hrustic e Jaroszynski, tuttavia, non cambiano volto al match dei granata e lo stesso vale per Olzer e Bjarnason per le Rondinelle. La prima occasione della ripresa arriva solo all'84', proprio con Hrustic fermato però da Lezzerini. Finisce 0-0 ed è un punto che serve a poco, soprattutto alla Salernitana che rischia di restare ancora nella zona calda, mentre il Brescia prosegue nel digiuno di vittorie, ma almeno è a +3 sulla zona playout.