Serie B: rimonta Benevento sulla Reggina, finisce 2-2 la sfida mondiale tra Inzaghi e Cannavaro

SERIE B

Amaranto in vantaggio 2-0 a fine primo tempo ma i campani reagiscono nella ripresa raggiungendo il pari

© italyphotopress Termina 2-2 l’anticipo dell’ora di pranzo della quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Rimonta del Benevento che prima va sotto 2-0 in casa della Reggina nel primo tempo, ma poi riesce ad acciuffare il pari nella ripresa a dieci minuti dal 90’: doppio vantaggio amaranto con Hernani (su rigore) e Canotto, Improta e Acampora regalano a Cannavaro un punto salvezza. Per Inzaghi occasione persa per avvicinarsi alla vetta.

REGGINA-BENEVENTO 2-2

Super rimonta del Benevento nell’anticipo dell’ora di pranzo della Serie B: Cannavaro va sotto 2-0 ma poi raggiunge 2-2 Inzaghi nella ripresa ed è un punto ciascuno per i campioni del mondo 2006. Reggina che perde l’occasione di attaccare la vetta della classifica, per i campani quarto risultato utile consecutivo. Sono gli ospiti ad avere la prima grande occasione al 17’ con il colpo di testa di Karic che spara clamorosamente alto da un metro, passano quattro minuti e gli amaranto passano in vantaggio su rigore. Punito un braccio largo di Pastina appena dentro l’area e Hernani dagli 11 metri trafigge Paleari. La reazione ospite non arriva, c’è invece il raddoppio calabrese al 36’, autore Canotto che prima dà il via all’azione con una bella cavalcata sulla destra, poi chiude con uno splendido colpo di tacco nell’area piccola. Al 58’ Improta riapre i conti risolvendo una mischia nell’area amaranto, passano dieci minuti e Zufferli prima assegna e poi toglie un rigore alla Reggina sempre per un mani, stavolta di Improta, nella sua area. Il Benevento prende coraggio e si getta in avanti, gli sforzi si concretizzano al minuto 82’ quando Acampora firma il 2-2 con un tiro da fuori area: proteste furiose della Reggina per la posizione di Capellini che, in netto fuorigioco, sembra disturbare la visuale al portiere Ravaglia, ma l’arbitro e il Var non sono della stessa idea e il gol è valido. Rabbiosa reazione dei padroni di casa ma Paleari è miracoloso sul colpo di testa di Rivas all’86’, poi Hernani sfiora il palo sempre di testa e dopo 7’ di recupero è un punto ciascuno.