Serie B, primo arbitro donna: Maria Marotta dirigerà Reggina-Frosinone

La gara di lunedì in Serie B tra Reggina e Frosinone sarà diretta dall'arbitro Maria Marotta della sezione di Sapri: sarà la prima sfida di sempre in cadetteria arbitrata da un direttore di gara donna. Dopo aver esordito in serie C e in Coppa Italia, per la prima volta la cilentana Maria Marotta sarà protagonista in Serie B. Alfredo Trentalange, presidente dell'Associazione Arbitri, brinda all'evento: "E' uno dei momenti più belli che l'Aia possa vivere e non c'è dubbio che Maria Marotta meriti questa designazione".