Serie B, Pordenone e Empoli lottano ma non trovano il gol: al Guido Teghil finisce 0-0

IL POSTICIPO

Il posticipo della decima giornata di Serie B termina con un pareggio a reti bianche tra Pordenone ed Empoli. Entrambe le squadre cercano a più riprese la via del gol ma Perisan e Furlan, ben coadiuvati dalle rispettive difese, vincono la battaglia con gli attacchi. Dopo Cittadella e Vicenza arriva dunque un altro pari per i toscani che raggiungono in classifica Frosinone e Lecce mancando però l’aggancio alla SPAL in seconda posizione.

Terzo pareggio consecutivo per l’Empoli che contro il Pordenone non va oltre lo 0-0 perdendo così l’occasione di agganciare la SPAL al secondo posto in classifica. L’avvio è spumeggiante da parte delle due squadre con Diaw che impegna subito Furlan al 1’ e Matos che due minuti più tardi risponde mandando alto di poco. Passata la frenesia iniziale, sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi al 16’ con La Mantia (conclusione out), imitato poco dopo da Stulac che non centra la porta da buona posizione. Nei minuti successivi la gara prosegue ad alta intensità ma le due compagini faticano a creare pericoli degni di nota ad eccezione dei colpi di testa di Casale e La Mantia (bravi i due portieri) che mandano in archivio un vivace primo tempo.

La ripresa si apre nel segno di Diaw che in due circostanze spaventa Furlan senza però riuscire a trovare il fondo della rete. Visto il permanere della parità, i due allenatori si rifugiano nei cambi ma la mossa non produce variazioni di sorta. Si arriva così al finale di gara dove Furlan è ancora una volta decisivo su Diaw mentre dall’altra parte Perisan non ha problemi a neutralizzare Olivieri e Zurkowski. Empoli e Pordenone ottengono quindi un punto a testa, utile a entrambe per proseguire le rispettive serie di risultati utili consecutivi.