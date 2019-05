Serie B, playoff: il Cittadella vince 2-1 e accede in semifinale, Spezia ko

17/05/2019

Lo sprint finale verso la Serie A parte dall’Alberto Picco dove, per la prima volta nella storia della Serie B, è presente anche il Var. L’avvio di gara favorisce il Cittadella: Finotto prova a calciare dal limite, il pallone viene deviato in calcio d’angolo. Tuttavia, la prima vera occasione da gol è per i padroni di casa: all’8’ Vignali crossa dalla destra, Okereke è bravo a controllare spalle alla porta defilato sulla destra, il suo destro al volo diretto sul primo palo è di poco largo. Al 19’ sono però i padovani a divorarsi una colossale opportunità: Finotto calcia dai 25 metri, il tiro deviato si accomoda sui piedi di Moncini che, tutto solo all’altezza del dischetto, calcia alto. Lo stesso attaccante pistoiese riesce comunque a riscattarsi dopo soli 3 minuti: Iori serve Finotto, che crossa dalla sinistra a centro area dove trova Moncini, che anticipa tutti in spaccata e batte Lamanna. La partita si vivacizza. Botta e risposta tra Augello (sinistro alto) e Siego (salva tutto Mora). Vignali sfiora il pareggio allo scadere del primo tempo, sfiorando dai 20 metri il secondo palo col destro.



Lo Spezia parte all’arrembaggio all’inizio della ripresa: prima va vicinissimo all’1-1 con la volée di Maggiore alzata sopra la traversa da una prodezza di Paleari, poi lo raggiunge al 52’: Benedetti è bravo ad anticipare Gyasi, impennando il pallone dopo il suo intervento, però poi è disastroso nel tentativo di allontanare la sfera di testa. Maggiore insacca in rete sulla linea di porta. Paleari è nuovamente caparbio a negare la rete ai liguri sulla conclusione insidiosa di Okereke, ma a metà esatta del secondo tempo Moncini trova la doppietta che riporta in vantaggio il Cittadella: stacco in area di Adorni sugli sviluppi di un corner, Lamanna è bravo a parare lateralmente, ma Iori raccoglie palla e la mette al centro dove c’è ancora l’ex Cesena che realizza. 1-2. Moncini metterebbe a segno la tripletta, ma arriva la prima storica segnalazione Var, che annulla la rete per fuorigioco di Benedetti. L’assalto finale dello Spezia non porta a nulla: Paleari dice no alla rovesciata di Galabinov e, dopo 6 minuti di recupero, il Cittadella può esultare. La squadra di Roberto Venturato accede alle semifinali dei playoff, dove affronterà il Benevento.