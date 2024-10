Serie B: il Frosinone in dieci ferma il Pisa, impresa allo Stirpe

FROSINONE-PISA 0-0

Al Benito Stirpe va in scena la sfida tra la capolista e l’ultima della classifica di Serie B, con Leandro Greco al debutto sulla panchina del Frosinone dopo l’esonero di Vivarini. Il Pisa di Inzaghi ha la grande possibilità di allungare sullo Spezia, scavalcato ieri al secondo posto dal Sassuolo, e dopo soli quattro minuti si ritrova anche con un uomo in più: Cichero viene infatti espulso (dopo revisione al Var) per un intervento pericoloso su Semper. Prima da titolare in Italia da dimenticare per l’attaccante venezuelano. Nonostante l’inferiorità numerica, il Frosinone riesce però a tenere bene il campo e a non concedere grandi chance ai toscani: all’intervallo regge lo 0-0. Inzaghi decide allora di inserire Nicholas Bonfanti a inizio ripresa, scommettendo sul suo bomber per provare a sbloccare il match e l’ex Modena il gol lo trova al 57’: la rete non viene però convalidata per un fallo precedente di Piccinini su Monterisi. Il Pisa ora gioca meglio e al 65’ colpisce un palo con Caracciolo, ma il forcing finale non porta alcun risultato. Pur giocando con un uomo in più praticamente per l’intera partita, i toscani non riescono a battere il Frosinone, dovendosi accontentare dello 0-0. Clamorosa opportunità sprecata dai nerazzurri, che restano comunque in vetta alla classifica con 23 punti (+2 sul Sassuolo). I ciociari salgono invece a 7, rimanendo però fanalino di coda del campionato.