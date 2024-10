Serie B: Cremonese ok con la Salernitana, vincono Palermo e Cesena

Solo un pareggio per la Juve Stabia, che sul campo del Cosenza non va oltre l’1-1. I rossoblù cercano di imporre il proprio ritmo in avvio, ma al 16’ commettono un errore fatale in costruzione: Pierobon recupera palla e innesca Maistro sulla destra, che mette a sedere Dalle Mura e batte Micai sul primo palo per l’1-0. I padroni di casa si mettono subito in moto per cercare il pareggio, ma per l’1-1 devono attendere il 39’: palla lunga perfetta per Ricciardi che aggancia, supera il portiere Thiam e insacca il gol del pari. Un bel primo tempo si chiude quindi in parità, con una rete per parte. I campani premono forte sull’acceleratore in avvio di ripresa, e al 66’ arriva l’episodio a favore degli ospiti che cambia la partita: espulsione diretta di Hristov (assegnata dopo check al Var) e Cosenza in inferiorità numerica per la mezzora finale. Nonostante l’uomo in più i gialloblù non riescono a sfondare, con la sfida che si addormenta fino all’1-1 del triplice fischio finale. La Juve Stabia sale a quota 15 punti, agganciata dal Palermo in quinta posizione. Tocca quota 7 il Cosenza, ancora però in penultima posizione.