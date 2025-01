Serie B: Pisa primo per una notte, sconfitto il Palermo

Si va al riposo sul 2-0 e nella ripresa il Palermo, dopo aver protestato per un rosso non concesso a Canestrelli (non c'era chiara occasione da rete), accorcia: destro a giro di Brunori, Semper non può arrivarci ed è 2-1. Nel finale i rosanero attaccano col 3-4-3 e Di Francesco-Le Douaron alle spalle di Brunori, ma è il Pisa a sfiorare il tris: decisivo Nikolaou per evitare la doppietta di Lind. L'assedio finale del Palermo non serve per la rimonta: rosanero fermi a 30 punti e settimi, sempre appaiati a Bari e Cesena. Esulta invece il Pisa che, per una notte, svetta in Serie B: 53 punti contro i 52 del Sassuolo.