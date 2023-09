Serie B: pokerissimo e fuga per la capolista Parma, sorride anche il Como

SERIE B

I ducali dominano contro il Catanzaro, travolto con un inappellabile 5-0: Man e Benedyczak (doppietta) indirizzano la gara, poi i gol di Partipilo e Colak. Gialloblù primi con 13 punti

© ipp La domenica della Serie B sorride al Parma, che ottiene una sontuosa vittoria ed effettua la prima mini-fuga della Serie B con 13 punti e due punti di margine sul Venezia. Al Ceravolo, il Catanzaro viene travolto col punteggio di 5-0 e tre reti nel primo tempo: Man e Benedyczak (doppietta) indirizzano la sfida, Partipilo e Colak rifiniscono il punteggio. Nell'altra sfida, ribaltone del Como: 2-1 alla Ternana, sugli scudi Odenthal (doppietta).

CATANZARO-PARMA 0-5

Dominio incontrastato del Parma, che espugna il Ceravolo e interrompe l'imbattibilità casalinga del Catanzaro: i gialloblù vincono 5-0 ed effettuano la prima fuga della Serie B, volando a +2 sul Venezia e +3 su un terzetto (Palermo, Modena, Catanzaro). L'avvio migliore è della neopromossa terribile, che spreca una grande chance con Biasci e viene trascinata da Vandeputte. Il Parma resiste e colpisce in contropiede con un sontuoso Dennis Man, che finalizza al 18' dopo l'uno-due con Bonny. Passano sette minuti ed ecco il doppio, con Benedyczak a insaccare su rigore dopo il fallo di Scognamillo, mentre Fulignati evita il tris dello scatenato Dennis Man. Al 40' ecco il tris, con l'assist di Coulibaly e il tocco di Benedyczak a spiazzare il portiere per la doppietta: quattro gol in cinque gare per il polacco, coi ducali vicini anche al poker nel finale. Una rete che arriva al 47', con la firma di uno dei giocatori subentrati nell'intervallo: Sohm apparecchia per Partipilo e il Parma vola sul 4-0. Il neoentrato Donnarumma prova a reagire per il Catanzaro, che perde Situm per infortunio e affonda nel finale: Colak festeggia il suo compleanno insaccando il pokerissimo, Sohm e Circati sfiorano la sesta rete. Vince 5-0 il Parma, che vola in testa alla Serie B con 13 punti e rifila un'autentica lezione di calcio ad un Catanzaro troppo disattento in difesa.

COMO-TERNANA 2-1

Successo in rimonta per il Como, che soffre nella ripresa e riesce a ribaltare il risultato: è 2-1 alla Ternana nel segno di Cas Odenthal, difensore centrale che effettua una doppietta da tre punti. Spingono in avvio i padroni di casa con un ottimo ritmo, ma Gabrielloni e Cutrone non trovano la porta. Alla mezz'ora il Como rischia la beffa, ma la rete di Luperini viene annullata per un fallo all'inizio dell'azione, ravvisato dopo quattro minuti e mezzo di revisione al Var. Nel finale di tempo è ancora pericoloso Cutrone, mentre l'avvio della ripresa è tutto degli umbri: Casasola colpisce il palo e Luperini spaventa Semper, con la pronta reazione di Chajia. La sfida si sblocca al 74', con un gol dal retrogusto bolognese: Pyyhtia apparecchia per Raimondo, suo compagno nella Primavera del Bologna prima che nella Ternana, ed è 1-0 per le Fere. Il vantaggio dura nove minuti, perchè Odenthal insacca di testa il pareggio spiazzando Iannarilli. Una scena che si ripete al 94', quando il centrale olandese insacca la rete-vittoria per il Como. Doppietta per Odenthal e 2-1 per i lariani, che beffano la Ternana e volano a 7 punti in classifica. Penultimo posto per gli umbri, che restano fermi a un solo punto in cinque gare.