Serie B: pari Frosinone alla prima di Grosso, squilli salvezza per Pescara e Cosenza

SERIE B

Solo 0-0 per i ciociari, fermati dalla Reggiana. Vittorie per gli abruzzesi, che superano 3-1 il Pisa, e i silani, che battono 2-1 l'Ascoli

Nella 31a di Serie B, orfana di Cremonese-Empoli (rinviata causa Covid), termina 0-0 l’atteso esordio di Fabio Grosso sulla panchina del Frosinone, fermato in casa dalla Reggiana. In zona salvezza si rialzano Pescara e Cosenza: gli abruzzesi sconfiggono 3-1 il Pisa (in rete, per i padroni di casa, Galano, Machin e Busellato), mentre i silani battono 2-1 l’Ascoli, con Tremolada su rigore e Kone che rimontano lo svantaggio marcato da Quaranta. ipp

FROSINONE-REGGIANA 0-0

Per la scossa bisognerà attendere: almeno è questo quanto fa intuire il nuovo Frosinone di Fabio Grosso, subentrato all’esonerato Nesta. Una squadra che non riesce ad andare oltre un deludente pareggio interno senza reti, contro una squadra in piena lotta per evitare la retrocessione. La partita, in sé, ha un canovaccio semplice: la squadra di casa prova a impostare il gioco, gli emiliani invece provano la sorpresa in contropiede. Le due filosofie però si annullano, almeno fino alla metà della ripresa: da lì in poi i ciociari ci provano con più convinzione e Venturi è bravo ad evitare la rete in un paio di occasioni, la più importante delle quali capita sulla testa di Iemmello all’88’. Lo splendido riflesso del portiere degli emiliani, però, salva il pareggio, anche se il punto non serve né a rilanciare le ambizioni di playoff dei ciociari né a rialzare in classifica la squadra allenata da Massimiliano Alvini.

PESCARA-PISA 3-1

Vittoria fondamentale nella corsa alla salvezza per il Pescara, che dopo un mese durissimo (un solo punto nelle quattro uscite precedenti) rialza la testa battendo il Pisa, squadra in lotta per i playoff benché proveniente, a sua volta, da un momento complicato. È la zampata vincente di Cristian Galano ad aprire le marcature al 41’, una rete propiziata da una splendida giocata individuale di Odgaard, autore dell’assist. Nonostante la pressione nella ripresa, il Pisa subisce il raddoppio al 90’: splendido il destro di Josè Machin, che si infila nel sette alle spalle di Gori. Non c’è però il tempo di esultare, perché Marconi riapre la partita neanche un minuto dopo: l’assedio finale, però, non è sufficiente, ed è anzi ancora il Pescara, in contropiede, a chiudere il match con la rete di Busellato al 97’, pochi istanti prima del triplice fischio che sancisce il successo degli uomini di Grassadonia.

COSENZA-ASCOLI 2-1

I silani tornano alla vittoria dopo oltre un mese e quelli contro l’Ascoli, una delle dirette concorrenti per la salvezza, sono tre punti pesantissimi, ottenuti in rimonta. Ai bianconeri non basta partire forte e andare in vantaggio dopo 21 minuti grazie a Danilo Quaranta, bravo a colpire di testa dopo la punizione battuta dalla sinistra da Sabiri: nel recupero del primo tempo, infatti, Brosco trattiene Gliozzi in area e l’arbitro Valeri assegna il rigore che Luca Tremolada trasforma nel gol del pareggio, mentre nei primi minuti della ripresa, al 54’, il sinistro letale dai venti metri di Ben Kone, attaccante ivoriano classe 2000, beffa Leali per il 2-1. Nel finale la squadra di Andrea Sottil non riesce a raggiungere il pareggio nonostante gli sforzi: arriva il primo ko dopo quattro risultati utili consecutivi.

CLASSIFICHE E RISULTATI