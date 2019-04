Serie B: pari Brescia con il Verona, vittoria playoff per il Benevento

02/04/2019

Il "derby del Garda" tra Brescia e Verona della 31esima giornata finisce con un 2-2 che serve poco a tutti: per Grosso c’è la doppietta di Faraoni, a Corini non bastano Torregrossa e Martella. Vincendo nel posticipo con il Cosenza, il Lecce aggancerebbe in testa le Rondinelle a quota 54 punti, il Palermo potrebbe invece arrivare a -1 dalla vetta. In zona playoff il Benevento sconfigge il Carpi 3-1 con Improta, Maggio e il rigore di Viola, per gli ospiti a segno Vitale.