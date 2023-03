Serie B: nessun gol tra Parma e Sudtirol, pari show tra Cittadella e Palermo 

SERIE B

Finisce 3-3 la sfida del Tombolato. Vince il Modena, pareggiano anche Venezia e Brescia

© ipp Nella 29a giornata di Serie B, finisce 0-0 il big match del Tardini tra Parma e Sudtirol. Meglio gli ospiti in avvio, mentre i ducali si scuotono nella ripresa ma senza trovare il gol. Pari show tra Cittadella e Palermo: 3-3 nel segno di Di Mariano e Maistrello. Vince il Modena con il Pisa (1-0), mentre altri due pari arrivano in Venezia-Brescia (1-1) e Benevento-Como (0-0). Rinviata per accertamenti, dopo il terremoto, Perugia-Reggina.

PARMA-SUDTIROL 0-0

Il big match tra Parma e Sudtirol finisce 0-0. Al Tardini c’è profumo di playoff, con la partita che è aperta ed equilibrata fin dall’inizio. In avvio spingono i ducali con Zanimacchia e Bernabé, con il passare dei minuti però crescono gli ospiti. Prima Rover ci prova su punizione, poi è ancora l’esterno altoatesino ad andare vicino ai pali di Buffon con un bel tiro al volo. Se il primo tempo è tutto a tinte biancorosse, la ripresa è un assedio ducale: Bendyczak ci prova due volte ma non riesce a inquadrare la porta né in girata né di testa. Coulibaly, uno dei protagonisti assoluti del match, sfiora la traversa con un tiro-cross, mentre Man non trova la porta con una bella azione personale. Il Sudtirol si difende bene e in pieno recupero rischia di vincerla: contropiede di Cissé, che però non riesce a superare Buffon in uscita. Decimo risultato utile quindi per gli uomini di Bisoli, che salgono a 48 punti. Il Parma invece rimane all’ottavo posto in classifica a quota 41.

CITTADELLA-PALERMO 3-3

Pari spettacolo tra Cittadella e Palermo: finisce 3-3. Al Tombolato ci mettono soltanto tre minuti i padroni casa a sbloccare la partita: super gol di Maistrello, che colpisce al volo in girata dall’interno dell’area e non lascia scampo a Pigliacelli. L’inizio da incubo dei siciliani continua al 23’, quando Antonucci raddoppia su rigore. L’occasione per riaprirla capita sul sinistro di Saric, che solo davanti al portiere spedisce alto. I rosanero però continuano a crescere e segnano al 33’: Verre si conquista un calcio di rigore, sul dischetto non si presenta Brunori (4 errori su 8 tentativi dal dischetto in stagione), ma Di Mariano, che realizza con freddezza. Al 47’ però, in pieno recupero, è proprio Brunori a inventarsi il gol del sabato: una palla vagante in area diventa invitante per l’attaccante che tiene a distanza il marcatore e colpisce in rovesciata. L’italo-brasiliano torna a esultare dopo cinque giornate di digiuno e si porta a un solo gol di distanza da Cheddira, al secondo posto della classifica marcatori della Serie B a quota 13. Al 64’ la rimonta del Palermo è completata: bravo Soleri a recuperare palla in area e aspettare l’arrivo di Di Mariano al centro, che in tap-in firma il suo terzo gol consecutivo. Doppietta da una parte, doppietta dall’altra: al 74’ è Maistrello a segnare ancora, Pigliacelli tocca il suo colpo di testa ma non riesce a deviarlo. Nel finale succede di tutto: prima l’espulsione di Branca, con il capitano del Cittadella che lascia i suoi in 10, e poi rigore prima assegnato e poi tolto ai padroni di casa per fuorigioco. Un punto a testa quindi: il Palermo rimane a -2 dalla zona playoff, mentre i veneti salgono a 35 punti.

MODENA-PISA 1-0

Vittoria importante per il Modena contro il Pisa 1-0. Otto minuti e arriva il gol dell’ex: Strizzolo anticipa un avversario e trova il colpo di testa vincente su calcio di punizione. Il Modena continua ad attaccare e sfiora il raddoppio con Tremolada e Falcinelli, poi entrano in campo gli ospiti: prima Touré non riesce a capitalizzare un bel contropiede, poi Gliozzi non trova la porta in girata. I canarini si difendono e ripartono: a inizio ripresa è ancora una volta Strizzolo a scappare via in contropiede ma a trovare l’ottimo intervento di Nicolas. Un’altra chance per il Modena capita sul sinistro Ponsi, che colpisce la traversa. D’Angelo mette in campo cinque giocatori offensivi e i suoi chiudono i padroni di casa in area: Gargiulo spara alto da buona posizione, mentre Tramoni non riesce a trovare la porta al volo. Tensione e rissa nel finale, ma il risultato non cambia. Il Modena muove la sua classifica e sale a quota 38 punti, mentre il Pisa resta a 42 al quinto posto.

VENEZIA-BRESCIA 1-1

Pari che non serve a nessuno tra Venezia e Brescia: 1-1. Nella sfida salvezza del Penzo la partita è bloccata fin dall’inizio. Troppo alta la posta in gioco, con nessuna delle due squadre vuole scoprirsi. La prima occasione arriva intorno alla mezzora, quando Cheryshev si inserisce bene in area ma colpisce l’esterno della rete. Verso fine tempo doppia grande occasione da una parte e dall’altra: Galazzi spreca da distanza ravvicinata, mentre il colpo di testa di Pohjanpalo trova il salvataggio provvidenziale di Bisoli sulla linea di porta. Il centravanti finlandese però non sbaglia in tap-in al 50’, dopo una bella azione sulla fascia dei lagunari. La più grande chance per gli ospiti arriva pochi minuti poco, quando Ndoj semina il panico in area e spaventa Joronen. La pressione del Brescia porta i suoi frutti al 61’: Bisoli colpisce di testa su angolo, Joronen respinge sulla coscia di Van de Looi, che pareggia. Il finale di partita è acceso e divertente, con occasioni da entrambe le parti, ma la palla per vincerla ce l’ha il Venezia: Zampano crossa basso per il neoentrato Novakovich che centra clamorosamente il portiere avversario. Finisce in parità quindi: il Venezia sale a quota 30 punti, a +2 sul Brescia penultimo.

BENEVENTO-COMO 0-0

Nessun gol tra Benevento e Como: finisce 0-0. Partono forte i campani, che dopo pochi minuti colpiscono il palo su tiro-cross di Tello. La risposta ospite è affidata a Cerri, che trova il bell’intervento del portiere avversario. Il match scorre con poche occasioni e tanti cartellini, e cambia a inizio ripresa: al 47’ arriva il secondo giallo per l’uomo più in forma dei giallorossi, Andres Tello, e il Benevento resta in dieci. L’espulsione fa salire la tensione alle stelle, con il Vigorito che contesta ogni fischio dell’arbitro. I lombardi provano a sfruttare la superiorità numerica e sfiorano il vantaggio, quando è Manfredini a salvare su Cerri, ma senza riuscire a sbloccare la partita. Continua quindi la crisi del Benevento, che sale a 29 punti, mentre il Como raggiunge quota 36.