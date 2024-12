Serie B: Moro vale la vetta solitaria al Sassuolo, pari tra Samp e Spezia nel derby. Cesena ok

REGGIANA-MODENA 0-1

Al Mapei Stadium va in scena il Derby del Secchia tra Reggiana e Modena, squadre divise da un solo punto in classifica. Nemmeno due minuti e Portanova vale il vantaggio per i padroni di casa, ma la rete viene annullata per un precedente fallo di Marras su Gerli: decisivo il richiamo dell’arbitro al Var. Il Modena tira un sospiro di sollievo e al ventesimo passa avanti con Pedro Mendes, tornando a segnare in casa della Reggiana 33 anni dopo l’ultima volta in campionato. Zaro colpisce poi una traversa al 35’, con gli ospiti che sfiorano il raddoppio pure con Caso e Santoro. La Reggiana si rende pericolosa invece nel secondo tempo con Vido, mentre dalla parte opposta sono ancora Santoro e Pedro Mendes ad avere le chances del potenziale 2-0. La formazione di Viali torna quindi a farsi vedere per due volte con Marras, ma non basta. Il Modena interrompe così un digiuno che a Reggio Emilia durava dal 1950 e sale a 20 punti. Scavalcata in classifica proprio la Reggiana, ferma a 18.