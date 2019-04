Serie B: lo Spezia rimonta l’Ascoli e vince 3-2, tra Padova e Cosenza finisce 0-0

14/04/2019

SPEZIA-ASCOLI 3-2

Ascoli che parte forte in casa dello Spezia, al 17’ arriva il gol del vantaggio con Brosco che sull’angolo di Ninkovic di testa batte Lamanna. Non si ferma la pressione dei bianconeri che al 34’ mettono due gol di differenza nel punteggio, altro assist di Ninkovic in area che questa volta trova l’anticipo da attaccante vero di Ardemagni che tocca il pallone e mette sotto le gambe di Lamanna. Nel finale, però, Ninkovic prende due gialli in pochi secondi, fallo più proteste, lasciando per un intero tempo l’Ascoli in 10. Inferiorità numerica che nella ripresa è decisiva, perché lo Spezia spinge con decisione e rovescia il punteggio. Al 51’ su rigore Galabinov accorcia le distanze, Okereke prima prende la traversa poi al 56’ pareggia dentro l’area con il sinistro, ancora Galabinov trova la traversa al 64’ prima di segnare di testa la doppietta personale che vale la vittoria per lo Spezia. Ascoli che termina la gara in 9 per l’espulsione di Addae nel finale. Con questo risultato lo Spezia è in zona playoff con 46 punti, uno in più di Perugia e Cittadella.



PADOVA-COSENZA 0-0

Il Padova spinge nel primo tempo, la classifica impone senza via di ritorno una vittoria per continuare a sperare nella salvezza. Il Cosenza di fatto non si vede mai in fase offensiva e dietro riesce sempre a cavarsela, un po’ per la bravura di Perina, un po’ per il solito problema del Padova di trovare la via della rete. Nel secondo tempo la partita non cambia, il Cosenza si accontenta di provare a portare a casa un punto, situazione che invece non può andare bene al Padova, ultimo in classifica. Gli sforzi dei padroni di casa però non portano a nulla, finisce così 0-0. Padova che resta ultimo e aggancia il Carpi a 25 punti, Cosenza che rimane a 39, a pochi punti dalla salvezza.