Serie B: lo Spezia resta in scia a Pisa e Sassuolo, Shpendi trascina ancora il Cesena

CITTADELLA-CESENA 0-2

Continua il buon avvio di stagione del Cesena, che vince 2-0 anche al Tombolato sul Cittadella. Nel corso della prima frazione di gioco l’incontro rimane in equilibrio, con i romagnoli che però tentano più volte la conclusione a rete. Al quarto d’ora a provarci è Shpendi, mentre in chiusura di primo tempo Ciofi sfiora il vantaggio con il colpo di testa al 45’. Kastrati si fa trovare pronto in entrambe le occasioni, con l’arbitro che manda tutti negli spogliatoi a reti bianche, sul punteggio di 0-0. I bianconeri a inizio ripresa aumentano la loro intensità, e al 60’ sbloccano il risultato: bordata rasoterra di Simone Bastoni da fuori area, che infila Kastrati e fa 1-0. Sette minuti più tardi gli uomini di Mignani raddoppiano, grazie al calcio di rigore trasformato dal solito Shpendi per il 2-0 al 67’. I veneti provano a riaprirla con Cassano qualche minuto più tardi, ma la rete del neoentrato viene annullata. Stesso destino anche per Shpendi al 76’, il cui colpo del ko con un pallonetto morbido viene tolto dopo controllo al Var. Nel finale i padroni di casa restano anche in dieci, a causa dell’espulsione di Salvi. Con questo 2-0 il Cesena sale al quarto posto in solitaria, a quota 21 punti. Fermo invece a 12 il Cittadella, in penultima posizione.