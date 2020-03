Serie B: lo Spezia crolla a Castellammare di Stabia, netto tris dell'Entella all'Ascoli

SERIE B

Nel 28esimo turno di Serie B lo Spezia cade per 3-1 in casa della Juve Stabia e fallisce l'aggancio al terzo posto del Frosinone, restando quinto. Vespe sul 2-0 con le punizioni di Calò (24') e Forte (50'), accorcia le distanze un rigore di Matteo Ricci (57') ma la squadra di Fabio Caserta cala il tris in contropiede con Bifulco (73'). A Chiavari, l'Entella rifila un 3-0 all'Ascoli in appena 22': reti di Paolucci, Poli e De Luca su rigore.

JUVE STABIA-SPEZIA 3-1

Al Menti di Castellammare di Stabia la puntura delle Vespe fa male allo Spezia: i liguri vedono leggermente più lontano il sogno della promozione diretta, che sembrava a portata di mano soprattutto dopo la striscia di 13 risultati utili consecutivi. Il veleno arriva direttamente su calcio di punizione: al 24' Calò batte Scuffet con un destro a giro sopra la barriera. Solo tre minuti prima l'ex portiere dell'Udinese si era reso protagonista di un bel salvataggio su un cross di Giacomo Ricci, deviato da Erlic. Gli altri due Ricci, quelli dello Spezia, sono molto propositivi. Soprattutto Federico, autore di ottime giocate individuali e di un sinistro respinto da Provedel alla mezz'ora: Nzola non riesce nel tap-in. Dopo un'altra occasione per Ricci, Forte fa tremare la traversa con un destro dal limite dell'area a Scuffet battuto. Poco male per il bomber, che punisce la sua ex squadra al 50', ancora su punizione. Sette minuti più tardi un'indecisione tra Troest e Allievi genera un rigore trasformato da Matteo Ricci, bravo a spiazzare Provedel. La pressione dello Spezia, che cerca il 2-2, viene però definitivamente alleggerita con il 3-1 di Bifulco al 73': magistrale il contropiede che coinvolge anche Forte e Canotto. Fioccano poi le occasioni per il poker, tra cui una doppia chance a quattro minuti dal termine: Canotto tira addosso a Scuffet, sulla respinta Fazio prende il palo. Caserta ha comunque modo di sorridere, perché con questi tre punti si allontana dagli ambienti più caldi della classifica (+4 sulla zona playout), mentre per lo Spezia è la seconda sconfitta consecutiva in trasferta: Campania amara, prima della Juve Stabia i liguri (quinti a quota 44) erano caduti contro il Benevento.

ENTELLA-ASCOLI 3-0

A Chiavari la sfida dura solo un tempo, anzi 22 minuti. Sfida per modo di dire, perché la gara è un assedio continuo dell'Entella, che impiega solo sette minuti per sbloccare il risultato: De Luca serve Paolucci, che scarica un destro all'incrocio da fuori area. Di ottima fattura anche il raddoppio che porta la firma di Poli (13'), bravo a centrare la porta con un esterno destro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il tridente De Luca-Paolucci-Schenetti fa a pezzi la retroguardia marchigiana, con quest'ultimo che sull'1-0 aveva impegnato Leali alla respinta in corner. Al 22' arriva anche il tris: Valentini trattiene De Luca in area, è proprio l'attaccante a presentarsi sul dischetto e a battere Leali. I liguri potrebbero dilagare già nel primo tempo, ma Sernicola ferma un triangolo pericoloso tra Settembrini e Schenetti, mentre De Luca non riesce a inquadrare la porta poco più tardi. L'Ascoli del primo tempo è tutto in una girata di Trotta: ottimi i riflessi di Contini, che in apertura di ripresa risolve una mischia pericolosa in area con un salvataggio sulla linea. Occasioni anche per Trotta, servito da Scamacca, e Ninkovic (nel recupero). Ma per la banda di Stellone non è giornata, e la classifica ora preoccupa: sei sconfitte nelle ultime nove gare, con soli cinque punti su 27 raccolti. Il 15esimo posto con 32 punti ne è la conseguenza. Più tranquilla l'Entella, che va a -2 dalla zona playoff.