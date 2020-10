Serie B: l’Empoli ribalta il Pisa 3-1 ed è sempre più primo

SERIE B

Successo in rimonta e primo posto solitario in Serie B per l’Empoli dopo il 3-1 casalingo contro il Pisa. Ospiti avanti al 12’ con un colpo di testa di Masucci; padroni di casa che agguantano il pari al 38’ grazie a una girata al volo di Moreo. Nella ripresa sale in cattedra Andrea La Mantia: l’attaccante ex Lecce prima è lesto a ribadire in rete al 75’ una corta respinta di Perilli, poi firma la doppietta a 8’ dalla fine con una zampata vincente.

L’Empoli si conferma capolista del campionato di Serie B. Nell’anticipo della quinta giornata del campionato cadetto la squadra allenata da Dionisi vola a quota 13 punti in classifica; merito di quattro vittorie e di un solo pareggio.

Dopo due buone occasioni a favore dei padroni di casa, con Mancuso e Bandinelli, gli ospiti si portano in vantaggio al 13’: da una punizione battuta da Gucher, Masucci anticipa tutti sul primo palo e di testa firma lo 0-1. Empoli vicino al pareggio al 22’, con un colpo di testa di Moreo, su cross di Mancuso, che per poco non inquadra la porta. Il numero 10 agguanta comunque il pari poco dopo: al 39’, infatti, si avventa su un pallone arrivato dalla sinistra da Bandinelli, anticipa La Mantia e trafigge Perilli con una girata al volo di esterno destro. La ripresa è quasi un monologo empolese: il portiere del Pisa salva su La Mantia e Moreo, ma è costretto a cedere al 75’: Moreo riceve palla al limite dell'area e lascia partire un missile respinto corto da Perilli, La Mantia si avventa sul pallone che ribatte in rete il gol del sorpasso. Lo stesso attaccante ex Lecce chiude i conti all’82’ con una zampata vincente da ottima posizione sul suggerimento di Bajrami. Il Pisa rimane fermo in zona retrocessione a quota 3 punti.

