Serie B: l'Ascoli gioca ma non sfonda, con il Benevento è solo 0-0 

SERIE B

Nessuna rete al Del Duca: i campani si difendono in dieci ma restano diciassettesimi

© ipp La ventiseiesima giornata di Serie B si chiude con lo 0-0 tra Ascoli e Benevento. Nel primo tempo la gara è lenta, ma al 34' i giallorossi restano in dieci per il rosso a Improta. Nella ripresa, assalto dei padroni di casa, che però, nonostante il gran numero di occasioni create con Collocolo e Simic, non trovano il gol. I campani salgono così a 27 punti e restano diciassettesimi, mentre l'Ascoli è agganciato dal Cittadella a quota 33.

Termina con lo 0-0 del Del Duca tra Ascoli e Benevento la ventiseiesima giornata di Serie B. Al 4’, Mendes ha la grande occasione per portare avanti i padroni di casa, ma il suo colpo di testa termina alto. Al 22’ ci prova Ciciretti con una velleitaria conclusione dalla distanza che finisce alle stelle. Alla mezz’ora squillo dei giallorossi con Acampora, che mette alla prova i riflessi di Leali, bravo a respingere. Tre minuti più tardi, però, i campani restano in dieci, con Improta che si vede sventolare il secondo cartellino giallo per un intervento apparentemente innocuo su Caligara.



Le occasioni latitano anche nel secondo tempo, con il bianconeri che ci provano con Collocolo, ma l’ex Cesena non trova il primo palo da posizione molto defilata. I bianconeri crescono nella ripresa, tuttavia anche Mendes di testa non riesce a incidere. Doppia occasione per i marchigiani prima con Proia poi con Falzerano, ma Paleari risponde sempre presente. All’80’ è ancora l’ex Perugia a cercare il vantaggio, ma spara alto da posizione più che favorevole. Sullo scadere, la traversa di Simic mette definitivamente la parola fine alla sfida, che consente al Cittadella di agganciare l’Ascoli in dodicesima posizione a 33 punti. Il Benevento invece resta diciassettesimo a quota 27.