Serie B: la Salernitana vince a Pescara e centra la promozione, Monza ko e costretto ai playoff

La Salernitana torna in Serie A dopo 23 anni. A Pescara, nell'ultima giornata della Serie B, i campani vincono 3-0 e chiudono al secondo posto: decidono il rigore di Anderson e i gol di Casasola e Tutino. Costretto alla post season, invece, il Monza, battuto 2-0 in casa dal Brescia, ai playoff insieme al Chievo (3-0 all'Ascoli). Non si disputerà il playout: il Cosenza retrocede in Serie C dopo il ko per 2-0 sul campo del Pordenone.