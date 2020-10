Serie B, vincono Salernitana, Reggina e Lecce. Pari Monza, pochi minuti per Boateng

Non delude, in quanto ad emozioni, il sabato dedicato alla Serie B, con le prime vittorie stagionali per Salernitana, Reggina (a segno Menez nel 3-1 sul Pescara), Lecce, Reggiana e Frosinone. Ancora uno 0-0, invece, per il Monza, stavolta in casa dell’Empoli: non basta l’ingresso di Boateng al 79’ per i tre punti. Pareggio in extremis per il Cosenza in casa della Spal: l’autorete di Valoti su tiro di Litteri vale l’1-1 al 94’.