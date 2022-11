Serie B: la Reggina batte il Genoa, è aggancio al secondo posto

SERIE B

Gli amaranto si impongono 2-1: sugli scudi Canotto ed Hernani, autore del gol-vittoria

© ipp Dopo tre partite senza vittoria, con un solo punto conquistato, riparte la Reggina: gli amaranto battono 2-1 il Genoa, agganciandolo al secondo posto a -5 dal Frosinone, che guida la Serie B dopo 12 giornate. Passano subito i padroni di casa con l'ispirato Canotto, ma Aramu pareggia ed è tutto da rifare. La sfida si decide dal dischetto: Menez sbaglia a fine primo tempo, Hernani segna al 54' e fa esultare Pippo Inzaghi e il Granillo.

Dopo tre partite senza vittoria, riparte la Reggina: 2-1 al Genoa e aggancio ai rossoblù al secondo posto, con 22 punti e un distacco di cinque lunghezze dal Frosinone. Spingono gli amaranto in avvio, ispirati da un indemoniato Canotto: è proprio l'esterno offensivo a firmare il vantaggio al 15', con un preciso rasoterra dal limite che non lascia scampo a Šemper. Il Genoa non subisce il colpo, reagisce e pareggia al 33': Sabelli mette in mezzo un pallone morbido, sul quale si avventa di testa Aramu per firmare l'1-1. Proseguono le emozioni al Granillo, che si vede strozzare in gola l'urlo del nuovo vantaggio: Menez si fa parare un rigore, dopo che un lunghissimo check-Var aveva certificato il fallo di Sabelli su Rivas. Dopo cinque minuti di recupero si va dunque al riposo sul pareggio, che non dura: al 54' Maresca concede un altro penalty e stavolta Hernani non sbaglia. La Reggina torna in vantaggio e serra le fila, mentre il Genoa spinge: Coda e Portanova sprecano, mentre Yalçın sfiora la rete di testa nel finale. Non c'è più tempo e il Granillo può esultare: vince 2-1 la Reggina e torna in zona-promozione. Si interrompe così la serie positiva del Genoa, che non perdeva dal 9 settembre e dal ko di Palermo.