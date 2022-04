Serie B: la Cremonese resta in vetta ma il Lecce è in scia, Spal salva all’ultimo respiro

SERIE B

Vittoria della capolista 2-1 contro l’Alessandria, poker pugliese a Terni, in chiave salvezza vince il Pordenone

La Cremonese resta in vetta alla classifica dopo la 32esima giornata di Serie B. I grigiorossi superano 2-1 l’Alessandria, alle loro spalle non molla il Lecce distante un punto grazie al 4-1 in casa della Ternana. Vittoria importante in chiave promozione anche per il Benevento 3-0 a Reggio Calabria, mentre nella lotta per la salvezza la Spal agguanta nel finale 2-2 il Cosenza e il Pordenone torna alla vittoria dopo 12 partite: 2-0 al Frosinone. ipp

CREMONESE-ALESSANDRIA 2-1

Grande sofferenza ma resta capolista la Cremonese, Alessandria nei guai al quartultimo posto. Sembra tutto facile all’inizio per i grigiorossi, in vantaggio al 28’ con Strizzolo e al raddoppio in avvio di ripresa con Gaetano. Ma prima tra le due reti arriva il doppio giallo a Gondo, poi al 49’ (appena due minuti dopo il gol del raddoppio dei padroni di casa) Palombi accorcia le distanze con la complicità di Carnesecchi. Ne esce una nuova partita con l’Alessandria che spinge a pieno organico in cerca del pari, ma il muro lombardo non crolla fino al fischio finale.



PORDENONE-FROSINONE 2-0

Pesantissimo ko del Frosinone contro un Pordenone che non vinceva da ben dodici partite e ora si regala un ultimo spiraglio per raggiungere i playout. Avvio shock degli ospiti che incassano il gol di Deli dopo appena tredici minuti, poi il Pordenone chiude il cerchio nel finale col raddoppio di Cambiaghi. In mezzo il nulla della squadra ciociara.



REGGINA-BENEVENTO 0-3

Seconda vittoria di fila per il Benevento che, con una partita in meno, si avvicina al terzo posto. La Reggina resta a metà classifica. Roberto Insigne porta avanti gli ospiti al 21’, Menez prova a trascinare la Reggina ma gli attacchi amaranto sono sterili, allora al 78’ Forte chiude la partita e condanna i calabresi alla prima sconfitta dopo tre risultati utili consecutivi. In pieno recupero Moncini cala il tris.



SPAL-COSENZA 2-2

Sfiora il colpo salvezza il Cosenza che viene beffato in pieno recupero dalla Spal. Pronti via e Mancosu ha subito la possibilità di portare avanti la Spal su rigore, ma l’attaccante fallisce dagli 11 metri. Al 41’ ci pensa allora Camporese a punire i ferraresi, pronti però a pareggiare i conti con Dickmann dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa. L’equilibrio dura però appena cinque minuti, perché al 50’ Caso riporta avanti i calabresi. Al 69’ Larrivey lascia in dieci il Cosenza, la Spal si getta in avanti e concretizza solo al 94’ con la super punizione di Esposito.



TERNANA-LECCE 1-4

Il Lecce resta in scia alla Cremonese a un solo punto di distanza dalla capolista, la Ternana manca l’occasione di avvicinare la zona playoff. Coda e Strefezza sembrano blindare la partita a favore dei pugliesi dopo appena venti minuti, ma allo scadere del primo tempo Bogdan regala una speranza agli umbri. La squadra di Lucarelli attacca e il Lecce si affida alle ripartenze, qualche sofferenza per la squadra di Baroni che però si scrolla di dosso la paura all’80’ con il definitivo tris di Di Mariano e dilaga al minuto 86’ con il poker di Ragusa.