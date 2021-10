Serie B: Cremonese al secondo posto, pari senza reti tra Parma e Monza

SERIE B

I grigiorossi recuperano il Benevento sull’1-1 in casa e si portano a tre punti dal Pisa, finisce 0-0 la sfida del Tardini

La Cremonese pareggia 1-1 in casa contro il Benevento portandosi a 16 punti in classifica, a tre lunghezze dal Pisa capolista e sconfitto ieri a Crotone. Un calcio di punizione di Calò, deviato dal compagno di squadra Tello, sblocca la situazione per i campani al 20’, poi Fagioli ristabilisce la parità al 46’. Termina invece 0-0 la sfida tra Parma e Monza con gli emiliani che non sfruttano la superiorità numerica nel secondo tempo.

CREMONESE-BENEVENTO 1-1

Solo un punto per la Cremonese che, per quanto con l’1-1 in casa contro il Benevento ritorni da sola in seconda posizione, non riesce a portarsi a contatto con il Pisa capolista. Al 20’, ospiti in vantaggio: sulla punizione dal limite molto contestata dai padroni di casa, il tiro di Calò viene deviato in maniera decisiva da Tello, al quale quindi va la marcatura. Altra chance per il Benevento: tiro di Sau da buona posizione, palla fuori di poco. La Cremonese prova a reagire, ma sbatte costantemente su un autentico muro: Valzania ci prova dalla distanza, Paleari blocca. Pareggio degli uomini di che arriva comunque pochissimi secondi dopo l’inizio della ripresa: il fresco subentrato Fagioli si ritrova solo e non può sbagliare dopo un’incredibile disattenzione difensiva del Benevento. Padroni di casa vicinissimi poi al 2-1: Barba si lascia sfuggire Gaetano e il fantasista si ritrova con lo specchio della porta praticamente libero, ma sbaglia lo stop e poi scivola vanificando tutto. In pieno recupero un tiro troppo centrale di Di Serio non crea problemi a Sarr. Cremonese ora a 16 punti; a -3 dal primo posto. Benevento a quota 13.

PARMA-MONZA 0-0

Non riescono a ingranare in questo avvio di campionato Parma e Monza che restano fuori dalla zona playoff e vicini alle zone basse della classifica, con appena 10 punti ciascuno. Al Tardini i padroni di casa non sfruttano la superiorità numerica nell’ultima mezz’ora della partita e perdono l’occasione di ritrovare quella vittoria che manca ormai da cinque giornate. Incontro equilibrato ma senza grandissime emozioni, con poche occasioni da una parte e dall’altra: la svolta sembra arrivare al 61’, quando Marrone prende il secondo giallo lasciando la squadra di Stroppa in dieci, ma gli uomini di Maresca incidono poco in attacco e, nonostante l’ingresso di Inglese, non trovano il gol della vittoria. I brianzoli alzano il muro ed evitano la seconda sconfitta di fila.