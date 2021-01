Serie B: Koutsoupias firma la rimonta dell’Entella, Pisa ko 2-1

L'ANTICIPO

Nell’anticipo della 19esima giornata di Serie B l’Entella strappa tre punti importanti al Pisa con un bel 2-1 in rimonta, maturato nonostante il vantaggio ospite al 22’ con Caracciolo. A fine primo tempo il rigore di Brunori Sandri ristabilisce la parità e al 33’ della ripresa un’azione corale porta al gol di Koutsoupias. I liguri lasciano così la penultima posizione, mentre i nerazzurri si fermano a otto risultati utili consecutivi.

Il Comunale di Chiavari comincia ad assumere le sembianze di un fortino, con l’Entella che infila la terza vittoria consecutiva in casa e supera il Pisa 2-1 dopo una rimonta preziosa. Le posizioni in classifica danno una prospettiva ben diversa alle due squadre in campo, ma i primi minuti di gioco le vedono battagliarsi ogni pallone con coraggio. Un’incomprensione di marcatura su un calcio d’angolo costa però caro all’Entella, perché Caracciolo al 22’ si trova libero di colpire di testa e siglare il vantaggio nerazzurro. A questo punto il Pisa sembra godere dell’onda di entusiasmo dell’1-0 e gioca in modo più sciolto: pochi giri d’orologio più tardi Irrati annulla però il raddoppio a Benedetti per un fuorigioco minimo, difficile da analizzare anche alla moviola. Il campanello d’allarme per i liguri però suona, e pure forte. Il messaggio è colto e la squadra di Vivarini rialza la testa a quattro minuti dall’intervallo, quando l’arbitro punisce un leggero tocco dello stesso Benedetti su un tentativo di rovesciata di Capello: Brunori Sandri dagli undici metri spiazza Perilli e ristabilisce la parità.

La prima parte del secondo tempo ricorda l’avvio di match, solo con un po’ di benzina in meno nei serbatoi dei giocatori. Intorno all’ora di gioco arriva la prima vera grande occasione della ripresa, quando Russo si conferma un portiere giovane, ma di ottima prospettiva, non facendosi sorprendere da un velenosissimo pallone ravvicinato di Soddimo e Benedetti. Il differente atteggiamento dell’Entella permette però ai padroni di casa di intavolare delle scorribande in area pisana e al 33’ del secondo tempo una splendida azione corale porta al vantaggio ligure: Morosini premia di tacco l’inserimento di Brescianini, che entra in area e serve a Koutsoupias un dolcetto solo da scartare e gustare. Il Pisa dà quindi inizio all’arrembaggio, ma sono i padroni di casa a stampare sul palo (ancora con Koutsoupias) il possibile colpo del k.o. a pochi minuti dal termine, con un frenetico batti e ribatti davanti a Perilli. La rete precedente del 19enne greco rimane così decisiva e permette all’undici di Vivarini di infliggere al Pisa una sconfitta che mancava dallo scorso 5 dicembre: la striscia di risultati positivi dei nerazzurri di D’Angelo si ferma quindi a otto match e i toscani perdono l’occasione di mettere pressione alla zona playoff. Salto triplo invece per l’Entella, che lascia momentaneamente la penultima posizione in classifica scavalcando Reggiana, Pescara e Cosenza.