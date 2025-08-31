Serie B: tracollo Sampdoria col Südtirol, pari tutte le altre partite di giornata

Prima vittoria in campionato per il Südtirol, che si assicura i tre punti contro la Samp nei primi 31 minuti. La partita si sblocca già all'8' con lo splendido controllo e sinistro di Casiraghi dal limite dell'area che vale l'1-0. Passano solo dieci minuti e Merkaj è il più rapido a fiondarsi su un pallone vagante in area lasciato da un tiro sbagliato di Davi: sinistro all'angolino e 2-0. Il tris arriva poco dopo la mezz'ora di gioco: incredibile errore della coppia composta da Ghidotti e Ferrari e tap-in facilissimo che, di fatto, chiude già i giochi. Il gol per la Samp arriva troppo tardi: al 90', Coda conclude di sinistro dal limite dell'area e accorcia le distanze con l'aiuto del palo. Una rete importantissima per la storia della Serie B: sono 136 i gol dell'attaccante, che considerando la Regular Season (e non dunque, ad esempio, il gol nel playout contro la Salernitana a giugno) diventa il miglior marcatore di sempre del campionato cadetto. La sostanza, però, non cambia, anche perché il sinistro all'incrocio di Pafundi finisce fuori per centimetri: il Südtirol vince e sale a 4 punti, blucerchiati ancora a 0.



CARRARESE-PADOVA 0-0