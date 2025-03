Serie B: il Sassuolo vola verso la promozione, pari per lo Spezia. Ok la Juve Stabia

CITTADELLA-SASSUOLO 1-2

Vola sempre più verso la promozione diretta il Sassuolo, che regola 2-1 il Cittadella in trasferta ed è sempre più primo. Gli ospiti partono subito con il piede sull’acceleratore, ed esattamente al quarto d’ora riescono a stappare la partita: assist di Volpato per l’1-0 di Mulattieri. Sette minuti più tardi Grosso perde Mazzitelli per infortunio, ma i veneti non trovano le energie per spostare l’inerzia dalla loro parte: la prima frazione di gioco va in archivio con i neroverdi avanti di una rete. A inizio secondo tempo arriva la spallata definitiva al match da parte degli ospiti: secondo assist di Volpato, questa volta per il 2-0 di Domenico Berardi al 46’. I neroverdi gestiscono cronometro e doppio vantaggio per tutto il resto del secondo tempo, con i padroni di casa che segnano il gol della bandiera al 90’ con Tronchin. Vince 2-1 il Sassuolo e sale a 69 punti, a +12 sul Pisa.



CESENA-SPEZIA 0-0

Frena lo Spezia, che prende un palo e sbaglia un rigore nello 0-0 in casa del Cesena. Nei primissimi minuti i romagnoli provano a far valere il fattore campo, ma dopo pochi istanti gli ospiti iniziano a dominare in lungo e in largo: i liguri spingono forte sull’acceleratore, andando più volte vicini al vantaggio. Al 23’ la chance più nitida capita sulla testa di Reca sugli sviluppi di corner, ma l’incornata dell’esterno dello Spezia si stampa sul palo. Nonostante il totale dominio i liguri non sbloccano l’incontro, con le due formazioni che rientrano negli spogliatoi in parità. In avvio di ripresa Calò fa gioire il Manuzzi, ma la sua rete al 57’ viene annullata dopo controllo Var. La sala video di Lissone torna protagonista anche al 68’, quando viene assegnato un calcio di rigore agli ospiti, Dal dischetto Lapadula viene però neutralizzato da Pisseri, che mantiene il punteggio fermo sullo 0-0. Nel finale le energie si esauriscono, con il match che tramonta in parità. Lo Spezia sale a 55 punti, a -2 dal Pisa (impegnato domani nel recupero della sfida di oggi). Il Cesena tocca quota 42, in piena lotta per un posto ai play-off.



JUVE STABIA-MODENA 2-1

Sempre più in modalità play-off la Juve Stabia, che supera 2-1 il Modena tra le mura casalinghe. Bastano dieci minuti ai campani per mettere subito il muso avanti nel match: al 10’ Peda apparecchia per la zampata sottomisura di Candellone, che porta i padroni di casa sull’1-0. Nella mezzora abbondante che resta del primo tempo il match vive di folate continue, con azioni pericolose da una parte e dall’altra. Gli uomini di Pagliuca all’intervallo sono avanti di un gol, ma gli ospiti sono più che vivi. I padroni di casa sfiorano il raddoppio a inizio secondo tempo con la traversa colpita su punizione da Adorante, ma il 2-0 dei campani non tarda ad arrivare: al 64’ Candellone sigla la sua personale doppietta, questa volta innescato da Ruggero. Al 75’ Palumbo accorcia le distanze su rigore e prova ad accendere il finale, ma alla fine a vincere sono gli avversari. Con questo 2-1 la Juve Stabia sale a 43 punti, in sesta posizione. Modena fermo a 35, a bagnomaria tra la zona play-off e quella retrocessione.



FROSINONE-BRESCIA 2-1

Colpo salvezza del Frosinone, che piega 2-1 il Brescia ed esce dalla zona retrocessione. Ottimo avvio dei ciociari, che sfruttano una formazione avversaria un po’ timida e stappano la partita poco dopo il quarto d’ora: al 16’ l’1-0 viene confezionato da Kvernadze, su assist di Kone. Dopo il gol i gialloblù hanno un paio di occasioni positive per provare a raddoppiare, ma con il passare dei minuti gli ospiti trovano la quadra: al 42’ Moncini sfrutta l’assist di Bisoli e insacca il pareggio. Gli uomini di Maran cominciano bene anche dopo l’intervallo, ma al 61’ i padroni di casa tornano avanti: giocata di Oyono per il 2-1 firmato da Ghedjemis. I lombardi provano a pareggiare i conti nel finale, senza però riuscirci. Vince il Frosinone 2-1 e sale a 33 punti, Brescia fermo a 31.