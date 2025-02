Serie B: il Sassuolo batte la Juve Stabia ed è primo. Torna al successo la Sampdoria

Forte di un paio di punti di vantaggio in classifica, il Catanzaro accoglie il Cesena al Ceravolo, in un match dall’importante valore in zona playoff. Nemmeno il tempo di partire, che i padroni di casa passano in vantaggio al 3’: a trafiggere Klinsmann è l’incornata vincente di Bonini, sugli sviluppi di un corner. È una doccia ghiacciata per il Cesena, colpito poi nuovamente al 10’ dal raddoppio dei giallorossi: Pieraccini prova ad anticipare La Mantia, ma finisce col regalare il 2-0 alla squadra di Fabio Caserta. Gli ospiti hanno quindi una clamorosa chance per reagire al 27’, ma non la sfruttano: Bastoni prima colpisce il palo e poi spara altissimo a Pigliacelli ormai battuto. A riportare in partita i romagnoli è allora l’autogol di Scognamillo alla mezz’ora. A rimettere un paio di reti di margine tra le due squadre ci pensa però subito Iemmello, autore del 3-1 per il Catanzaro al 38’. Il capitano dei calabri sale così a quota 12 gol in campionato, staccando Pio Esposito in vetta alla classifica marcatori. Al 61’ Mangraviti scheggia invece il palo per i bianconeri, mentre Cassandro fa 4-1 al 66’. Il Cesena prova a non mollare del tutto e al 70’ accorcia nuovamente le distanze con Antonucci, appena entrato al posto di Shpendi, ma si ferma al 4-2. Il Catanzaro sale a 35 punti, lasciando il Cavalluccio a 30.