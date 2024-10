Serie B: il Pisa si ferma ancora sullo 0-0, pareggiano tutte quante

PISA-CATANZARO 0-0

Reduce dall’amaro 0-0 di Frosinone, dove aveva giocato l’intero match in superiorità numerica, il Pisa di Filippo Inzaghi si deve accontentare dello stesso risultato anche contro il Catanzaro tra le mura amiche. Touré prova a portare in vantaggio i nerazzurri al 29’, ma la rete viene subito annullata per una posizione di fuorigioco. La capolista fatica in attacco e non riesce a trovare alcun guizzo per stappare una gara che al 90’ recita ancora una volta 0-0. In pieno recupero, viene espulso Pompetti. Secondo pareggio consecutivo per il Pisa, che sale comunque a 24 punti, mantenendo il +2 sul Sassuolo. Il Catanzaro si porta invece a quota 13.