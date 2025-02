Serie B: il Pisa rimonta la Juve Stabia e accorcia sul Sassuolo. Il Cesena beffa la Cremonese al 94’

PISA-JUVE STABIA 3-1

Visto lo 0-0 sul quale il Sassuolo è stato fermato ieri sera dalla Sampdoria a Marassi, il Pisa scende in campo all’Arena Garibaldi con la grande chance di tornare ad accorciare in classifica sulla capolista, in un pomeriggio in cui i toscani onorano Piero Gonfiantini, uno dei protagonisti assoluti della storica promozione in A dei nerazzurri nel 1968 e scomparso nella giornata di ieri. Un minuto di silenzio precede quindi il match contro la Juve Stabia, che vede poi Adorante costruire la prima grande occasione da gol alla mezz’ora: Semper non si lascia però superare, sfoderando un’ottima parata. A sfiorare il vantaggio per il Pisa è invece Moreo un paio di minuti più tardi, mentre al 36’ gli ospiti si ritrovano improvvisamente in dieci: il Var richiama infatti Aureliano per analizzare una gamba tesa di Candellone sulla tibia di Marin e il direttore di gara estrae il rosso diretto. La squadra di Inzaghi prova allora ad approfittare della superiorità numerica e al 50’ va a centimetri dal gol con Caracciolo: Piscopo è determinante con un salvataggio quasi sulla riga di porta. A trovare il fondo della rete tre minuti più tardi è quindi Tramoni, sull’uscita folle di Thiam, ma il pallone era uscito precedentemente dal campo e la rete viene quindi annullata. A portarsi sull’1-0 a sorpresa è allora la Juve Stabia: buco di Canestrelli e sfortunato autogol di Marin al 57’, sul cross basso di Floriani Mussolini. È un susseguirsi di emozioni in campo, dove il Pisa trova praticamente subito il pareggio: Quaranta spinge infatti Piccinini in area e Tramoni segna l’1-1 su rigore. Passano pochi secondi e i toscani trovano pure il 2-1. A ribaltare il risultato ci pensa Morutan al 67’, con un gol molto discusso: per Aureliano la parata di Thiam arriva infatti oltre la linea di porta, mentre per gli ospiti la sfera non aveva superato interamente la riga (non c’è la goal-line technology in B). Moreo al 77’ chiude quindi ogni discorso, segnando il 3-1 finale. Il Pisa sale così a 57 punti, portandosi a -5 dal Sassuolo capolista. A 39 punti resta invece la Juve Stabia, in piena zona playoff.