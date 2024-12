Serie B: il Pisa riapre tutto, 3-1 al Sassuolo

PISA-SASSUOLO 3-1

Il Sassuolo non scappa: a Pisa finisce 3-1 per Filippo Inzaghi. Il big match dell'Arena Garibaldi parte a rilento, ma si infiamma nella seconda metà del primo tempo. Si parte da un bel gol di Laurienté annullato, ma proprio da lì parte l'accelerata dei padroni di casa: lancio di Moreo per Tramoni, che supera Moldovan in uscita con un tocco sotto e deposita a porta vuota. Nove minuti dopo, Touré insacca da pochi passi sul contro cross di Marin: è 2-0 al 33'. E al 61' arriva il clamoroso tris. Sugli sviluppi di calcio di punizione, traversone dalla sinistra di Angori e colpo di testa di Tramoni, perso da Laurienté, sul quale Moldovan non è perfetto: doppietta e 3-0 per il Pisa. Al 70', i neroverdi accorciano le distanze: lancio di Lovato che supera Thorstvedt ma arriva a Pierini, che controlla e supera Semper per il 3-1. Gli uomini di Grosso acquistano vigore e provano la rimonta, ma l'unica vera occasione è un bel cross di Pieragnolo che non viene raccolto dai compagni. L'ultima opportunità è una punizione dal limite di Berardi che sbatte sulla barriera di casa: finisce 3-1 e si riapre ufficialmente la corsa alla promozione, col Pisa ora a -3 dal primo posto del Sassuolo, al secondo ko in campionato.