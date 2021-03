Serie B, il Pisa punta forte ai playoff: Marsura, Mazzitelli e Siega stendono la Spal

SERIE B

La squadra di D’Angelo vince lo scontro diretto con un netto 3-0 interno e si avvicina alle contendenti nella corsa alla Serie A

Nell’anticipo della 29esima giornata di Serie B è il Pisa ad aggiudicarsi tra le proprie mura lo scontro diretto contro la Spal. La squadra di D’Angelo vince 3-0, sbloccando la partita al 43’ con Marsura, che al 36’ del secondo tempo è invece l’assistman per il raddoppio di Mazzitelli. I ferraresi ci provano senza riuscire a bucare i padroni di casa, che al 93’ fanno calare il sipario con un magistrale contropiede concluso con il gol di Siega.

Era dal 30 gennaio che il Pisa non vinceva all’Arena Garibaldi e per tornare al successo la squadra di D’Angelo sceglie lo scontro diretto contro la Spal, che dopo questo secco 3-0 è ora lontana solamente un punto. Il primo tempo è combattuto e bilanciato, con il primo vero squillo che è dei toscani alla mezz’ora, con uno schema da calcio d’angolo che libera alla conclusione De Vitis: alto di poco. La partita si incattivisce leggermente per un paio di episodi contestati, ma i nerazzurri acquisiscono fiducia e a due minuti dall'intervallo Marsura è rapido a ribattere in rete un pallone vagante dopo un cross e a mandare quindi la sua squadra negli spogliatoi in vantaggio.

Sin dall’inizio della ripresa si respira una tensione quasi da playoff, la Spal spinge anche se è Berisha a salvare alla grande su un’ottima occasione di Gucher da pochi metri. Con il passare dei minuti sembra infatti sempre più il Pisa a cercare il secondo gol del match e le sensazioni vengono confermate al 36’, quando Marsura chiude un contropiede con un bel cross mancino sul quale svetta Mazzitelli per il raddoppio. Il 2-0 sembra definitivo, in realtà gli ospiti ci provano con Floccari, ma al 93’ un altra ripartenza fulminea nerazzurra si chiude con una deviazione di Berisha che viene però ribattuta in rete da Siega, spietato a calare il tris nel recupero.