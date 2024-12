Serie B: il Pisa batte il Bari e aggancia la vetta

All'Arena Garibaldi, i nerazzurri vincono grazie a due gol nella ripresa dopo un primo tempo in cui gli unici episodi degni di nota sono due clamorosi errori di Angori in 33 minuti. La ripresa, però, si apre subito con l'1-0: da calcio d'angolo, arrivano la sponda di testa di Canestrelli e la zampata in area piccola di Moreo, che con uno splendido tacco beffa Radunovic e porta in vantaggio i toscani. Longo, allo scoccare dell'ora di gioco, fa tre cambi inserendo Falletti, Olivieri e Lasagna, ma a metà secondo tempo la chiude proprio il Pisa: altro assist di Canestrelli e destro dal limite a fil di palo di Piccinini, che trova il raddoppio e chiude la gara. Il Bari non riesce più a reagire e Filippo Inzaghi porta a casa un successo importantissimo: in attesa del Sassuolo, è primo a 37 punti insieme ai neroverdi. Il Bari, invece, non perdeva da quattordici partite e quasi quattro mesi: l'ultimo ko risaliva al 23 agosto, giorno del 2-1 del Modena. Terza sconfitta in campionato per i galletti, che ora rischiano di scivolare addirittura al settimo posto.