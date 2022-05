Serie B: il Parma espugna Crotone, lampo di Vazquez su errore di Festa

SERIE B

Nell’ultima giornata di campionato, in una sfida inutile ai fini della classifica, gli emiliani vincono 1-0 contro i calabresi

Il Parma chiude il proprio campionato di Serie B con una vittoria 1-0 a Crotone nella prima sfida dell’ultima giornata. Contro i calabresi già retrocessi e con gli emiliani senza obbiettivi, è un gol di Vazquez alla mezz’ora del primo tempo a regalare il successo alla squadra di Iachini: l’argentino approfitta di un errore del portiere avversario Festa, che sbaglia il rinvio facendo carambolare il pallone proprio sul giocatore dei ducali. italyphotopress

CROTONE-PARMA 0-1

Con il Crotone già retrocesso e il Parma senza più obbiettivi stagionali, va in archivio con la vittoria degli emiliani allo Scida il campionato delle due squadre. Il primo tempo si chiude con il Parma in vantaggio grazie alla rete alla mezz’ora di Vazquez, complice un errore del portiere avversario Festa che rinvia sull’argentino (andato in pressing) dopo il retropassaggio di un compagno. Nella ripresa i calabresi non riescono a reagire e il match si trascina al triplice fischio senza grandi emozioni, l’unico sussulto il miracolo di Turk su Marras nel recupero che nega il pari ai padroni di casa.