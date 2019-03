Serie B: il Palermo vince e va a -1 dal Brescia, pari tra Venezia e Cremonese

17/03/2019

Palermo-Carpi 4-1

Situazioni opposte di classifica per Palermo e Carpi, con i rosanero che sognano la promozione diretta e gli ospiti che provano a conservare speranze di salvezza, o almeno di playout. La squadra di Stellone non ha intenzione di mantenere troppo a lungo bloccata la situazione e già all’11’ passa in vantaggio con Falletti che riceve in area, controlla e in diagonale mette alle spalle di Piscitelli in uscita. Carpi colpito e che sbanda ancora al 15’, quando ancora Falletti recupera un pallone perso banalmente a centrocampo dagli ospiti e punta la porta. Nestorovski arriva in corsa al limite e viene servito, controllo e dribbling prima di un diagonale destro imprendibile. Palermo che però resta negli spogliatoi, Carpi che invece è vivo e dimezza subito lo svantaggio, con il piatto aperto di Mustacchio al 46’ da dentro l’area. La squadra di Stellone non si scompone, quella di Castori invece prende due rossi in meno di un quarto d’ora per proteste, prima con Pasciuti al 69’, poi con Kresic all’82’. Palermo che allora chiude la gara con il gol di Puscas all’85’ e quello di Nestorovski all’87’. Ora Stellone è solo a un punto di distanza dal primo posto del Brescia di Corini con lo stesso numero di partite giocate in questo campionato.



Venezia-Cremonese 1-1

Cosmi e Rastelli vanno alla ricerca di punti che possano avvicinare una salvezza tranquilla per Venezia e Cremonese, senza eccessive sofferenze nella parte finale della stagione. Partita che si scioglie nella seconda parte del primo tempo, dopo tanti minuti in cui entrambe le squadre badano più all’attenzione che allo spettacolo. A passare è la Cremonese al 30’, sulla punizione di Piccolo è Del Fabbro a saltare più in alto di tutti per il vantaggio degli ospiti. Venezia che però reagisce subito, ma prima Vrioni spara alto dal limite dell’area piccola a porta vuota, poi il colpo di testa di Terranova finisce sulla traversa ed evita l’autogol per la Cremonese. Subito prima dell’intervallo, però, fallo su Lombardi in area e Citro al 45’ trasforma il rigore che riporta l’equilibrio nel punteggio. Secondo tempo grigio come il cielo sopra il Penzo, con entrambe le squadre più preoccupate di non perdere che non vogliose di vincere. Finisce così con un punto a testa che fa rimanere il Venezia in zona playout e la Cremonese poco sopra alla squadra di Cosmi.