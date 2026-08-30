Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Como

È tutto pronto allo stadio 'Maradona' per il match tra Napoli e Como, valido per la seconda giornata di Serie A. Max Allegri schiera Lang dal primo minuto e tiene fuori De Bruyne e Alisson Santos. Cesc Fabregas rilancia Da Cunha sulla mediana e conferma la linea formata da Diao, Paz e Baturina dietro l'unica punta Douvikas.