Napoli, Allegri loda il Como e spiega le scelte: "Visto bene sia Lang che Olivera, il Como palleggia benissimo"

Massimilano Allegri ha parlato nel pre-match con il Como, sfida valida per la seconda giornata di Serie A. Il tecnico livornese ha spiegato le scelte tecniche come l'inserimento a sorpresa di Lang e Olivera e ha lodato il Como di Fabregas sotto il punto di vista qualitativo.
Le parole
"Ho visto bene sia Lang che Olivera, sono state scelte tecniche. Con il caldo i cambi risulteranno importanti per ottenere un buon risultato. Il Como ha grande qualità nel palleggio, dovremo essere bravi nella gestione e bravi tecnicamente nel giocare una buona partita. Il mio buon rapporto con i giocatori? Fa parte del mio modo di essere. Il calcio è bellissimo perché non c'è niente di aspettato, c'è un mio amico che dice sempre che il calcio lo ha inventato il diavolo".