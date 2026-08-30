Napoli, Allegri loda il Como e spiega le scelte: "Visto bene sia Lang che Olivera, il Como palleggia benissimo"

"Ho visto bene sia Lang che Olivera, sono state scelte tecniche. Con il caldo i cambi risulteranno importanti per ottenere un buon risultato. Il Como ha grande qualità nel palleggio, dovremo essere bravi nella gestione e bravi tecnicamente nel giocare una buona partita. Il mio buon rapporto con i giocatori? Fa parte del mio modo di essere. Il calcio è bellissimo perché non c'è niente di aspettato, c'è un mio amico che dice sempre che il calcio lo ha inventato il diavolo".