Serie B: il Palermo non sa più vincere, solo un pari a Frosinone

Solo un pari per il Palermo, che dopo la sconfitta casalinga allo scadere contro il Cittadella non va oltre l’1-1 in casa del Frosinone. Bastano meno di due minuti agli ospiti per stappare la partita e portarsi avanti sull’1-0: Insigne si ritrova il pallone sul sinistro appena dentro l’area, scarica in porta con il mancino trovando la deviazione vincente di un difensore che beffa Cerofolini. I ciociari dopo la doccia fredda in avvio si mettono subito in moto alla ricerca del pari, trovandolo al quarto d’ora: su calcio piazzato l’assist di Marchizza è perfetto per l’incornata del giovane Bracaglia, che fa 1-1 al 16’. Dopo il pareggio la squadra di Dionisi reagisce nuovamente, ma il forcing ospite non porta ad un nuovo vantaggio. I gialloblù rispondono chiudendo in avanti a fine primo tempo, ma al duplice fischio il risultato resta in parità. Nel secondo tempo i rosanero provano più volte a tornare in vantaggio, spingendo forte soprattutto nella parte centrale. Ranocchia e Insigne ci provano ancora con delle conclusioni senza però trovare fortuna. Nel finale le energie dei siciliani si esauriscono, con l’incontro che tramonta sull’1-1. Il Palermo sale a quota 17 e aggancia momentaneamente Juve Stabia e Brescia, con il rischio di ritrovarsi fuori dalla zona play-off al termine della giornata. Tocca quota 10 invece il Frosinone, che resta fanalino di coda di questa Serie B.