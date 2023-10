Serie B: il Palermo corsaro a Modena, Cosenza a valanga sul Lecco. Pari tra Reggiana e Bari

SERIE B

I rosanero passano al Braglia 2-0 con Henderson e Mancuso, doppietta di Forte nel 3-0 dei calabresi

© ipp Nona giornata di Serie B: continua a macinare punti il Palermo, vittorioso per 2-0 sul campo del Modena grazie al gol di Henderson (47’) e al diagonale di Mancuso nel finale (93’). Sempre in trasferta vince anche il Catanzaro, 1-0 sul campo del Sudtirol (rete di Iemmello al 43’). Termina 1-1 la sfida tra Reggiana e Bari (Di Cesare risponde a Girma), mentre il Cosenza travolge 3-0 il Lecco grazie alla doppietta di Forte.

MODENA-PALERMO 0-2

Vittoria sofferta per il Palermo, 2-0 in casa del Modena. Emiliani che partono suonando la carica, con i rosanero chiusi davanti alla loro area. Al 23’ però arriva l’episodio che cambia la gara: fallo da ultimo uomo di Oukhadda, con annessa espulsione e Modena in dieci uomini. Gli ospiti non riescono a sfruttare subito la superiorità numerica, con il primo tempo che termina a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa la squadra di Corini passa in vantaggio: al 47’ Brunoti sbaglia un tap-in facile, ma sulla ribattuta Henderson trova il sinistro vincente al volo che vale l’1-0. I gialloblù non crollano però, andando anche vicini ad un clamoroso pareggio con Falcinelli. La squadra di Bianco non molla fino alla fine, ma non riesce a strappare un clamoroso pari. Al 93’ il neoentrato Mancuso chiude la pratica, con un bel diagonale destro in contropiede. Vince il Palermo 2-0 e sale a 19 punti in classifica, sette in più rispetto ai 12 del Modena, che resta fermo.

REGGIANA-BARI 1-1

Termina in pareggio 1-1 la sfida tra Reggiana e Bari. Gli ospiti in avvio cercano di farsi vedere nella metà campo avversaria, ma a stappare la partita sono i padroni di casa: al 10’ discesa sulla sinistra di Girma, che entra in area e lascia partire un destro potentissimo che supera Brenno. Con il passare dei minuti i pugliesi cercano il pari sempre di più, riuscendo nell’intento al 34’: pallone alto in area di Maiello, colpito e insaccato con potenza da Di Cesare. Dopo l’1-1 la squadra di Nesta sfiora il nuovo vantaggio con Girma prima e Antiste poi, ma si rientra negli spogliatoi in parità. La gara resta equilibrata anche nel secondo tempo, con il Bari più ordinato e solido mentre la Reggiana si affida all'imprevedibilità. Le due squadre non si fanno male nel finale, dividendosi la posta in palio. Finisce 1-1: il Bari tocca la doppia cifra di punti in campionato, salendo a quota 10, due punti in più rispetto agli 8 della Reggiana.

SUDTIROL-CATANZARO 0-1

Altro colpo del Catanzaro, vittorioso per 1-0 in casa del Sudtirol. Gli altoatesini cominciano con una buona intensità, ma dopo alcuni minuti l’inerzia passa completamente in mano ai calabresi. I giallorossi spingono forte alla ricerca del vantaggio, riuscendo a stappare il match poco prima del duplice fischio: al 43’ Iemmello riceve al limite dell’area, si orienta per calciare e batte Poluzzi con il destro. Nella ripresa i padroni di casa scendono in campo con la voglia di riportare l’incontro in equilibrio, ma con il passare del tempo il forcing altoatesino scema sempre di più. Nel finale gli uomini di Bisoli ripartono alla carica, ma la squadra di Vivarini riesce a portare a casa i tre punti. Vince il Catanzaro 1-0 e vola a 18 punti. Fermo a quota 10 il Sudtirol.

COSENZA-LECCO 3-0

Successo importante per il Cosenza, secco 3-0 in casa contro il Lecco. Pronti via e i calabresi sono avanti di un gol: al 4’ Francesco Forte riceve palla fuori area e disegna una traiettoria perfetta, forte e precisa con il pallone che si insacca alle spalle di Saracco. La squadra di Caserta continua a spingere, trovando il raddoppio (ancor più bello del primo) al 25’: cross morbido di Tutino e semi-rovesciata volante col sinistro di Marras. Dopo i primi quarantacinque minuti sembra non esserci partita, con i padroni di casa ampiamente in controllo sul 2-0. Le cose non cambiano ad inizio secondo tempo, con Forte che pesca un altro gol capolavoro del pomeriggio: al 50’ altra sassata sotto l’incrocio da fuori area, imprendibile per Saracco. I lombardi non danno mai l’impressione di poter reagire, rischiando anche il quarto gol a più riprese. Trionfa il Cosenza 3-0 e tocca quota 14 punti in classifica. Crisi nera per il Lecco, che non riesce a muoversi dall’unico punto fatto finora (quinta sconfitta su sei gare disputate).