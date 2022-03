Serie B: il Monza vola in testa all’ultimo respiro, frena il Lecce a Parma

SERIE B

Brianzoli in cima alla classifica grazie all’1-0 sul Crotone, i pugliesi non vanno oltre lo 0-0. Vincono anche Frosinone, Ternana e Reggina

Il Monza si prende la vetta solitaria momentanea della Serie B grazie alla vittoria in pieno recupero 1-0 contro il Crotone. Al Brianteo, la squadra di Stroppa ringrazia la rete di Barberis al 95’ e scavalca il Lecce, che non va oltre lo 0-0 in casa del Parma. Il Frosinone piega 2-0 il Benevento e lo aggancia al sesto posto. Vittorie anche per Reggina e Ternana, che inguaiano rispettivamente Cosenza (1-0) e Alessandria (3-0) in zona retrocessione. ipp

MONZA-CROTONE 1-0

Colpo nel finale del Monza che mette a segno una vittoria fondamentale in chiave promozione e vola in testa alla classifica in attesa di Cremonese e Pisa in campo domani. I brianzoli risolvono una partita molto complicata solo al 95’ con la rete di Barberis, un lampo che condanna i calabresi al terzultimo posto e a una salvezza sempre più impossibile.



PARMA-LECCE 0-0

Il Lecce frena a Parma e perde l’occasione di portarsi al primo posto solitario in classifica: i pugliesi raggiungono la Cremonese (che ha una partita in meno) al secondo posto momentaneo. Niente da fare oggi per gli uomini di Baroni, che sbattono contro un grande Turk, portiere emiliano che non fa rimpiangere Buffon. Per i ducali piccolo passo verso la salvezza.



REGGINA-COSENZA 1-0

Va alla Reggina il derby della Calabria e gli amaranto si avvicinano alla zona playoff, mentre il Cosenza (un solo punto nelle ultime quattro partite) è penultimo. La squadra di Reggio Calabria si risolleva dopo tre partite senza vittorie: agli uomini di Stellone basta il rigore di Folorunsho al 37’ con gli ospiti incapaci di reagire nella ripresa.



TERNANA-ALESSANDRIA 3-0

E’ quasi salvezza matematica per la Ternana che compie un bel balzo in avanti e in questo finale di stagione può anche sognare un clamoroso posto nei playoff. Gli umbri si liberano 3-0 dell’Alessandria, che invece resta in piena zona retrocessione. Celli apre le danze all’11’, poi i padroni di casa amministrano il vantaggio e chiudono i conti al 79’ con Mazzocchi complice un disimpegno sbagliato della difesa grigia. Nel recupero, Martella arrotonda il risultato.

FROSINONE-BENEVENTO 2-0

Il Frosinone supera in casa il Benevento e lo aggancia in sesta posizione in classifica a quota 51 punti. Al 15’ Canotto viene steso dal portiere Paleari: l’arbitro Ghersini concede il rigore. Ricci colpisce il palo, ma l’assistente rivela l’irregolarità di Letizia, che era entrato in area nettamente prima e viene rifatto ribattere il penalty. Il numero 88 si ripresenta dal dischetto e questa volta non sbaglia. L’autogol di Vogliacco al 56’, sul cross di Lulic, chiude i conti.