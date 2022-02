Serie B: il Lecce vola in testa, pari tra Brescia e Frosinone

Serie B

I pugliesi balzano in cima alla classifica grazie al 3-0 sul Crotone, è 2-2 tra Inzaghi e Grosso, vincono Benevento e Como

E' il Lecce a portarsi in vetta alla classifica della Serie B dopo la 24esima giornata. I giallorossi superano 3-0 il Crotone in casa e volano al comando solitario. Non riesce a fare lo stesso il Brescia, che perde un’occasione e si salva nel finale 2-2 con il Frosinone nella sfida tra i campioni del mondo Inzaghi e Grosso. Colpo esterno invece del Benevento a Cittadella (1-0) e vittoria anche per il Como 2-1 sul Cosenza. italyphotopress

BRESCIA-FROSINONE 2-2

Finisce in pareggio la sfida tra i campioni del Mondo Inzaghi e Grosso, ora in panchina di Brescia e Frosinone: Pippo perde così l’occasione di portarsi in vetta alla classifica insieme al Lecce, l’ex terzino resta ai confini della zona playoff. Ciano porta avanti il Frosinone al 34’, Tramoni pareggia allo scadere. Poi succede tutto nel finale nel giro di un minuto: Canotto riporta avanti i ciociari al minuto 88’, passano appena sessanta secondi e Proia salva Inzaghi.



CITTADELLA-BENEVENTO 0-1

Colpo esterno del Benevento che torna alla vittoria dopo cinque partite di fila e resta in zona playoff, dove invece non riesce a proiettarsi il Cittadella. Partita equilibrata, molto fisica e nervosa: serve Improta al 69’ per sbloccare la situazione e poi i padroni di casa non riescono a recuperare, poco incisivi in attacco con Antonucci che manca di cattiveria sotto porta.



COMO-COSENZA 2-1

Seconda vittoria di fila e quinto risultato utile consecutivo per il Como che compie un bel balzo lontano dalla zona retrocessione, dove invece continua a sostare il Cosenza al quartultimo posto. E' Gabrielloni, entrato da poco, al 72’ a sbrogliare la non facile partita del Sinigaglia mettendo dentro da un metro e a porta vuota. L’attaccante è ispirato e nel finale chiude i conti con la sua personale doppietta, il gol della bandiera di Caso arriva troppo tardi per gli uomini di Bisoli.



LECCE-CROTONE 3-0

Senza pietà il Lecce nel derby del Sud che consegna ai pugliesi il primo posto in campionato. Coda porta avanti i giallorossi al 34’, poi in pieno recupero la svolta definitiva della partita: rosso diretto al difensore del Crotone Cuomo e rigore per i padroni di casa, sempre Coda trasforma dagli 11 metri e di fatto chiude qui il match. Nella ripresa il Lecce continua a spingere e firma il tris con Strefezza, poi va in rete altre due volte ma è il Var a evitare ai calabresi la goleada.