Serie B, il Genoa viene fermato sul pari dal Como

SERIE B

I grifoni vengono recuperati nel secondo tempo dai lariani: a Coda risponde Cerri

© ipp La tredicesima giornata di Serie B si chiude con il pareggio 1-1 tra Genoa e Como. Al Ferraris la sfida si decide con un gol per tempo: apre al 17’ il rigore di Coda che porta in avanti i rossoblù, risponde Cerri che sigla il pari al 67’. Durante la gara vengono annullate ben tre reti. Con questo punto, Blessin sale a quota 23 e spreca l’occasione di agganciare la Reggina. La formazione di Longo, invece, rimane ferma in terzultima posizione.

GENOA- COMO 1-1

Frena il Genoa che pareggia 1-1 in casa contro il Como. Partono subito forte i lariani che al 3’ trovano il vantaggio con Cerri che insacca in rete ma il Var annulla per un tocco irregolare con il braccio proprio dell’attaccante del Como. Risponde immediatamente la formazione di Blessin con Badelj che serve Coda: mette in rete il giocatore rossoblù ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 14’ ecco l’episodio che cambia la gara: Cagnano tenta di calciare ma colpisce Portanova. Nessun dubbio per il direttore di gara Massimi che indica il dischetto. Al 17’ Coda trasforma perfettamente dagli 11 metri, vantaggio Genoa. Nel finale arriva ancora un’occasione per i padroni di casa con lo stesso Coda che colpisce la traversa.

Nella ripresa, al 67’ arriva il pareggio del Como: cross preciso di Cagnano che trova in area Cerri che di testa non sbaglia. A Genova è 1-1. Non passano nemmeno due minuti che i grifoni tornano in vantaggio: Dragusin batte Ghidotti dopo un’ottima parata del numero uno lariano, ma la rete viene annullata dal Var per posizione attiva di fuorigioco di Puscas. Si rimane in parità. Nel finale il Como sfiora il vantaggio con Cerri che crossa in mezzo: trova Da Riva che impegna alla parata Semper. Al triplice fischio termina 1-1, con un punto che fa “più” felice i lariani rispetto alla squadra di Blessin, a cui non riesce l’aggancio al secondo posto.