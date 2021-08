Serie B: il Frosinone vince 2-0 a Vicenza

SERIE B

Gli uomini di Grosso soffrono in avvio ma sbancano nella ripresa con Ciano e il rigore di Maiello

Il Frosinone espugna Vicenza e continua la propria corsa. Nel primo anticipo del sabato di Serie B, i laziali vincono 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Ciano, con un preciso colpo di testa, e Maiello, a segno su rigore a dieci minuti dalla fine. Gli uomini di Grosso salgono a quattro punti, mentre i veneti rimangono a secco dopo due giornate ed escono tra i fischi del proprio pubblico.

VICENZA-FROSINONE 0-2

Il Frosinone stende il Vicenza 2-0 fuori casa e dimostra di poter competere per obiettivi importanti in questa stagione, mentre gli uomini di Di Carlo non trovano ancora la via del gol. Sconfitti alla prima giornata, i veneti partono con coraggio e sfiorano subito il vantaggio quando Diaw si lancia in contropiede: il tiro dell’attaccante viene sporcato da Ravaglia e salvato da Gatti poco prima della linea di porta. Il duello si ripropone intorno al 24’, quando Diaw colpisce di testa e Ravaglia respinge. Con il Vicenza riversato in attacco, il Frosinone ha le praterie in contropiede. Al 34’ Garritano vola sulla fascia e mette al centro un cioccolatino per Ciano, che si divora un gol già fatto calciando alto da pochi metri. Lo stesso Ciano si fa perdonare in avvio di ripresa, infilando in rete il cross dalla sinistra di Zerbin con una spizzata di testa che non lascia scampo a Pizzignacco. Gli ospiti crescono ulteriormente e sfiorano più volte il raddoppio: a un quarto d’ora dalla fine Ciano calcia di potenza da fuori area ma il palo interno gli nega la gioia della doppietta. All’80’ Proia atterra Tribuzzi e Minelli concede rigore. Dal dischetto Maiello manda all’angolino e fissa il punteggio sul 2-0. Il finale è avaro di emozioni: per i ragazzi di Grosso arriva il primo successo in campionato, mentre il Vicenza resta a zero punti ed esce tra i fischi del pubblico del Romeo Menti.